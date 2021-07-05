5 июля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

День трудоголика, День бикини, Евсеев день – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 5 июля.

5 июля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 5 июля? День трудоголика, День бикини. День Евсевия – в православном и народном календаре. Именины празднуют Василий, Гавриил, Геннадий, Григорий, Зинаида, Ульяна, Федор.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 5 июля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 5 июля.

День трудоголика (Workaholics Day) отмечают люди, которые полностью отданы работе и готовы жертвовать многим ради нее. Он зародился в Америке, но быстро распространился по всему миру. Его цель – раскрыть людям негативные последствия трудоголизма и побудить к изменению образа жизни.

отмечают люди, которые полностью отданы работе и готовы жертвовать многим ради нее. Он зародился в Америке, но быстро распространился по всему миру. Его цель – раскрыть людям негативные последствия трудоголизма и побудить к изменению образа жизни. День бикини – почитатели пляжного костюма, созданного парижским модельером Луи Реаром, отмечают в день демонстрации купальника в 1946 году танцовщицей Мишелин Бернардини. А назван он был в честь атолла Бикини, на котором в то время проводились ядерные испытания, с явным намеком на то, что раздельный купальник произвел на общество впечатление, сравнимое с ядерным взрывом.

– почитатели пляжного костюма, созданного парижским модельером Луи Реаром, отмечают в день демонстрации купальника в 1946 году танцовщицей Мишелин Бернардини. А назван он был в честь атолла Бикини, на котором в то время проводились ядерные испытания, с явным намеком на то, что раздельный купальник произвел на общество впечатление, сравнимое с ядерным взрывом. День Кирилла и Мефодия – государственный праздник славянской письменности в Чехии и Словакии.

– государственный праздник славянской письменности в Чехии и Словакии. День независимости отмечает Алжир, Венесуэла, Кабо-Верде.

Какой сегодня праздник

5 июля в православной церкви наступает 3-я неделя по Пятидесятнице. Чтится память священномученика Евсевия, епископа Самосатского, мучеников Зинона и Зины, мучеников Галактиона и Иулиании.

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В народе 5 июля почитался Евсеев день. Этот период считался наиболее благоприятным для чистки колодцев.

Приметы на 5 июля

на Евсея собирают целебные травы;

дождь на Евсея – к богатому урожаю хлеба;

лунная ночь и звездное небо – тоже к хорошему урожаю.

Интересные и важные события в Украине и мире 5 июля

1687 – Ньютон опубликовал закон всемирного тяготения.

1748 – Михаил Ломоносов сформулировал закон сохранения материи и движения.

1946 – день рождения купальника-бикини.

1954 – Элвис Пресли записал свою первую песню That's All Right.

1991 – учреждена должность президента Украины.

2014 – украинские войска освободили города Славянск и Краматорск от боевиков.

Кто родился 5 июля

1810 – Финеас Тейлор Барнум, американский шоумен, основатель цирка.

1820 – Уильям Ранкин, английский физик, механик, основатель термодинамики.

1901 – Сергей Образцов, советский режиссер, основатель Центрального театра кукол.

1903 – Владимир Сутеев, советский детский писатель, художник, мультипликатор.

1939 – Павел Морозенко, советский и украинский актер театра и кино.

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