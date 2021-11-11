Гороскоп на 12 ноября для всех знаков зодиака

Астрологический прогноз на 12 ноября для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня

Астрологи дали прогноз на 12 ноября 2021 года. Этот день будет сложным и загруженным, когда многие люди будут подвержены негативным эмоциям, от которых непросто освободиться.

Гороскоп на 12 ноября для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

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Вы не сможете повлиять на ход событий, так что не спешите и не тратьте понапрасну время. Лучше действовать медленно, тщательно планируя каждый шаг и действие. Течение само направит вас в нужное русло.

Гороскоп на 12 ноября для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

Ввязываться в авантюры в этот день не стоит. Также не ждите, что окружающие поймут вас, потому что вы не слишком ясно выражаете свои мысли и желания. А вот интересно провести время вы сможете и по-другому.

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Гороскоп на 12 ноября для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

Вам не кажется, что вы влюбились? Кто-то из вашего окружения очень заинтересован в вашей разговорчивости. Излишняя болтливость может принести вред, так что делайте выводы и приложите усилия, чтобы вовремя смолчать.

Гороскоп на 12 ноября для Рака

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

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Ничего особо радостного не произойдет, но и негативных моментов не будет, значит этот день прожит не зря. Тем не менее, вас не покинет оптимизм. Почаще улыбайтесь, думайте о хорошем и помните, что мысли материальны.

Гороскоп на 12 ноября для Льва

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Вы настолько спокойны, что вывести вас из равновесия сегодня будет крайне сложно. Сделайте перерыв в погоне за успехом. Вспомните о людях, которых любите вы и которые любят вас. Уделите им хоть немного времени.

Гороскоп на 12 ноября для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

Активный трудовой день пойдет вам на пользу. Настало время для нововведений в работе, а также в личной жизни. Вы легко сможете превратить свою харизму и обаяние в грозное оружие. Только не забудьте вовремя остановиться.

Гороскоп на 12 ноября для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

Позаботьтесь о решении той проблемы, которую вы считаете незначительной. На самом деле она может быстро перерасти в глобальную. Если вы найдете общий язык с коллективом, то удача будет на вашей стороне.

Гороскоп на 12 ноября для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

Помимо основной работы займитесь полезными делами дома. К примеру, сделайте уроки с детьми, прибейте полочку, пришейте пуговицу. Энергетика дня располагает к приятным семейным заботам

Гороскоп на 12 ноября для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

Вы закончите работу, над которой долго и кропотливо трудились, так что торжествуйте и радуйтесь, но не расслабляйтесь. Зато на выходные вы можете уходить с чистой совестью и чувством исполненного долга.

Гороскоп на 12 ноября для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

День пройдет на ура, только если вы сможете взять себя в руки и утихомирить эмоции. Также это благоприятное время для начинаний. Вы окажетесь в центре внимания. Это сложно, поскольку на вас будут равняться и вам подражать.

Гороскоп на 12 ноября для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

Придется на время забыть обо всех своих делах, поскольку вам выпадет роль внимательного слушателя или утешителя. Не раскрывайте посторонним своих эмоций – и тогда не придется ни перед кем оправдываться.

Гороскоп на 12 ноября для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

День будет загруженным. Любая мысль, пришедшая вам в голову, имеет право на развитие. Записывайте все – в будущем это пригодится. При этом не забывайте о своих любимых и проявляйте о них заботу.

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