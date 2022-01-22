Гороскоп на сегодня, 22 января для всех знаков Зодиака

Близнецам противопоказаны приключения, а Овны могут не выспаться – прогноз астролога на эту субботу

Впереди у нас хороший день, успех ожидает в любых начинаниях. Люди не конфликтны и доброжелательны друг к другу, поэтому можно рассчитывать на поддержку. И уж точно не стоит бояться откровенных разговоров. Полезно гулять на свежем воздухе, назначать свидания и путешествовать. Так считает астролог "Сегодня", который составил гороскоп на 22 января 2022 года.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Может быть вы не выспитесь сегодня или проснетесь с пасмурным настроением. У вас много мелких дел, например, по хозяйству. И это портит вам выходной. Но постепенно вы почувствуете прилив сил и начнете улыбаться. Получите какие-то приятные новости. Вечер подходит для любовных свиданий.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Вас посетят оригинальные мысли, идеи. Настроение будет творческим и позитивным. День вероятно окажется насыщенным эмоционально, произойдет много разноречивых событий. Главное, не сидите дома. Спланируйте выходной день так, чтобы потом долго можно было вспоминать его с улыбкой.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Сможете разрешить какой-то сложный вопрос, мучивший вас в последнее время. Как вариант, вопрос разрешится сам, без усилий с вашей стороны. Вы сразу же ощутите облегчение. Сейчас полезно больше времени проводить с родственниками, в кругу семьи, дома. Не ищите приключений себе на голову

Рак (22 июня – 22 июля)

Проведете сегодняшний день в кругу друзей или на каком-нибудь массовом мероприятии в обществе единомышленников. Будете много говорить, шутить. Еще вариант – вы готовитесь к ответственному мероприятию, репетируете свою речь. День связан с позитивными эмоциями, а вечер вы наверное проведете в кругу семьи, в приятном обществе близких людей.

Лев (23 июля – 21 августа)

Вы чувствуете себя спокойно, уверенно. Вероятны финансовые поступления, покупки, а также приятные встречи и прогулки в компании старых друзей. Можете узнать кое-что очень важное для себя. В голову могут приходить важные глубокие мысли. Сейчас хорошо строить планы.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Вы должны использовать по максимуму открывающиеся перед вами благоприятные возможности. Сегодня день, когда многого можно добиться, но лишь ценой значительных усилий. То есть, простого везения не будет. Возможны знакомства, которые впоследствии окажутся важными для карьеры.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Вероятно, вы примите какое-то сложное решение. Ситуация вокруг вас обретает ясность, и к вам возвращается уверенность. Почувствуете облегчение, настроение ближе к вечеру улучшится. С активными действиями, риском лучше повременить. Завтра ситуация станет еще благоприятнее.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Узнаете нечто такое, что заставит задуматься. Друзья могут натолкнуть на какую-то идею, помогут свежим взглядом оценить свои дела и личные отношения. День связан с поездками и непринужденным общением. Обстоятельства требуют от вас сдержанности – не стоит делиться с другими своими секретами.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Вокруг все отдыхают, но вам во что бы то ни стало нужно завершить какое-то важное дело. Не ленитесь – вы быстро справитесь, и сразу приободритесь. Друзья готовы оказать помощь – не отказывайтесь от нее. Ваши тайные желания близки к исполнению.

Козерог (23 декабря – 20 января)

У вас будет отличный и продуктивный выходной. Открывается возможность, чтобы воплотить свои идеи в реальность. Вы почувствуете себя важным и полезным человеком. Удача ждет в поездках и переговорах с людьми, находящимися далеко от вас.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Сегодня ощутите прилив вдохновения, оптимизм. Препятствия на вашем пути к цели устранены, и вы можете смело двигаться вперед. День может быть связан с финансовыми расходами, покупками, а также подарками. Не торопитесь с решениями профессионального плана. Дождитесь новой недели – возможно вы не знаете чего-то важного.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Проведете день в хорошем настроении, но возможно вы слишком беспечны. Вероятно, вы слишком много тратите или балуете себя ненужными подарками. Прислушивайтесь к советам близких людей. Их слова помогут избежать каких-то досадных оплошностей.

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