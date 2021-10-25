Місячний календар на листопад 2021 року: сприятливі і небезпечні дні

Щоб загадане бажання збулося, згадайте про нього на молодик, 4 листопада. А ось фінансові питання будуть краще вирішуватися в день місячного затемнення, 19 листопада.

Місячний календар на листопад / Фото: Колаж: Сьогодні

Місяць має серйозний вплив на людей, навіть якщо ми це не завжди відчуваємо. Фази молодика, повні, зростання і спадання по-різному впливають на настрій, почуття, емоції і поведінку людей. Хтось у більшій мірі залежить від Місяця, а хтось навіть не помічає зміну місячних фаз та інші астрономічні явища.

В які дні листопада корисно проявляти активність, коли не можна робижи жодних серйозних дій, а коли можна і навіть потрібно загадувати бажання, дізнайтеся в нашій статті.

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Такі важливі фази Місяця, як молодик, повня, дні першої і останньої чверті, а також сонячні і місячні затемнення – це час посиленої взаємодії Сонця і Місяця між собою. На думку астрологів, періоди, коли Місяць перебуває в різних фазах, також потрібно використовувати для різних цілей.

Згідно з місячним календарем, листопад-2021 починається і завершується фазою спадного Місяця.

Молодик і повня в листопаді-2021

Молодик у листопаді 2021 року настане 4-го числа о 23 годині 15 хвилин за київським часом. Він пройде під знаком Скорпіона, який підсилює і без того напружений емоційний настрій. Збільшується ймовірність конфліктів. Люди стають істеричними і напруженими, не здатними на компроміси і поступки.

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Не варто робити якісь серйозні дії в перші дні молодика – цей час більше підходить для планів і мрій, міркувань, а також загадування бажань. Також період молодика сприятливий для аналізу минулого, висновків, прощення старих образ і підготовки до серйозних починань.

Повня наприкінці осені відбудеться 19 листопада, о 10 годині 58 хвилин . Примітно, що в цей же час відбудеться місячне затемнення. Воно пройде під знаком Тельця, який діє на людей заспокійливо. З'являється відчуття твердого грунту під ногами, впевненості у своїх силах і ясності розуму.

Зазвичай у період повні і кілька днів потому люди не завжди здатні приймати правильні рішення і можуть робити помилки.

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Сприятливі і несприятливі місячні дні в листопаді-2021

У період молодика люди за допомогою своїх думок і вчинків здатні вплинути на свою долю. У цей час вони менше сваряться, краще розуміють оточуючих і легше переносять хвороби. На молодика починається новий етап у житті. І те, як ми його проведемо, відобразиться на нашому майбутньому. Крім молодика, також сприятливими днями для планування вважаються 2, 3, 5, 15, 16, 19, 20, 21, 25, 27, 28, 29 листопада.

Відповідними днями в листопаді-2021 для активних і рішучих дій, що приносять результат, є 6, 8, 13, 17, 23, 24 листопада. У цей період з'являється енергія, сили, все задумане вдається виконати. У цей час можна відкривати фірми, підписувати договори, робити вклади. Але ось планувати нові справи не варто.

У цей період з'являється енергія, сили, все задумане вдається виконати. У цей час можна відкривати фірми, підписувати договори, робити вклади. Але ось планувати нові справи не варто. Однак в листопаді ще є дні, в які, згідно з місячним календарем, слід проявити вдумливість і обережність: 1, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 22, 26, 30 листопада. У такі дні бажано не піддаватися спокусам і провокаціям, уникати скандалів і сварок, агресії і насильства.

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