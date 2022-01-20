Общий гороскоп на сегодня, 20 января – астролог о том, будет ли день счастливым, кому повезет больше других

Что ждет людей в этот четверг – каким знакам Зодиака повезет, а каким лучше проявлять осторожность

Не ждите от сегодняшнего дня больших подвижек. В небольших делах человека ждет удача. А вот большие лучше не начинать. По крайней мере, до захода Солнца.

Также день не подходит, чтобы строить планы. Все может пойти не так, как вы ожидаете. Да и выбранные вами сегодня цели вскоре, вероятно, потеряют прежнее значение, станут неактуальными.

Больше всего этот четверг подходит для наблюдения. Например, вокруг все ссорятся, а вы молчите и слушаете слова других. Кое-что из услышанного впоследствии может оказаться для вас важным.

Для подчиненных этот день лучше, чем для руководителей. Лучше выполнять чужие распоряжения, чем проявлять инициативу.

Некоторым людям, особенно чувствительным к фазам Луны, может доставлять беспокойство ощущение собственного несовершенства. Гоните прочь глупые мысли о том, что вы недостаточно красивы, умны или сильны. Полезно смотреться в зеркало. Лучше не доверять словам других людей и не принимать их близко к сердцу.

День может быть связан с сильным желанием, приливом сексуальной энергии. Хорошо проводить время с любимым человеком. Но лучше с ним не спорить, избегать выяснения отношений. Отличная идея – куда-то пойти вместе: в кино или ресторан.

А вот для новых знакомств момент не очень: дело может пойти совершенно не так, как вам бы хотелось. Также не исключено разочарование.

Отличный день для шуток. Юмор может разрядить даже самую напряженную ситуацию.

День нейтрален с медицинской точки зрения. Болезни, возникшие сегодня, несерьезны и быстро пройдут.

Хороший день для Овнов, Близнецов, Стрельцов.

Осторожность требуется Козерогам и Рыбам. Вероятно, это не ваш день.

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