Общий гороскоп на сегодня, 20 января – астролог о том, будет ли день счастливым, кому повезет больше других

Не ждите от сегодняшнего дня больших подвижек. В небольших делах человека ждет удача. А вот большие лучше не начинать. По крайней мере, до захода Солнца.
Также день не подходит, чтобы строить планы. Все может пойти не так, как вы ожидаете. Да и выбранные вами сегодня цели вскоре, вероятно, потеряют прежнее значение, станут неактуальными.
Больше всего этот четверг подходит для наблюдения. Например, вокруг все ссорятся, а вы молчите и слушаете слова других. Кое-что из услышанного впоследствии может оказаться для вас важным.
Далее по теме
Для подчиненных этот день лучше, чем для руководителей. Лучше выполнять чужие распоряжения, чем проявлять инициативу.
Некоторым людям, особенно чувствительным к фазам Луны, может доставлять беспокойство ощущение собственного несовершенства. Гоните прочь глупые мысли о том, что вы недостаточно красивы, умны или сильны. Полезно смотреться в зеркало. Лучше не доверять словам других людей и не принимать их близко к сердцу.
День может быть связан с сильным желанием, приливом сексуальной энергии. Хорошо проводить время с любимым человеком. Но лучше с ним не спорить, избегать выяснения отношений. Отличная идея – куда-то пойти вместе: в кино или ресторан.
А вот для новых знакомств момент не очень: дело может пойти совершенно не так, как вам бы хотелось. Также не исключено разочарование.
Отличный день для шуток. Юмор может разрядить даже самую напряженную ситуацию.
День нейтрален с медицинской точки зрения. Болезни, возникшие сегодня, несерьезны и быстро пройдут.
Хороший день для Овнов, Близнецов, Стрельцов.
Осторожность требуется Козерогам и Рыбам. Вероятно, это не ваш день.
Читайте также:
Что такое Луна без курса – как это влияет на наш гороскоп, планы и осуществление желаний
Лунный календарь – что можно и чего нельзя делать в каждый из лунных дней
Солнце в Водолее – как это влияет на каждого человека, его характер и настроение