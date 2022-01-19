Почувствуете прилив энергии, но бойтесь переоценить свои возможности: что астролог прогнозирует на четверг, 20 января 2022 года

Все может пойти вкривь и вкось. Разве что короткие – на пару часов – задачи разрешатся без проблем. Зато день хорош для дружеского общения, шуток и прогулок на свежем воздухе.
Овнам кто-то завтра посоветует быть серьезнее, взяться за ум. Но вы не понимаете зачем. Дела идут просто и быстро, несмотря на легкомысленное настроение.
Тельцам надо разобраться в семейных проблемах и личных отношениях. Вы сразу же ощутите облегчение и прилив оптимизма.
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Близнецы проведут завтрашний день в серьезном, деловом состоянии. Чтобы добиться успеха, нужно действовать быстро, не колебаться. У вас все получится.
Раки требуется поддержка или совет. Вероятна встреча с родственниками или беседа с близким другом. Предвидятся расходы.
Львам сегодня повезло и завтра снова повезет. Вас ждут приятные известия и маленькие победы.
Девы могут немного грустить. Вы в чем-то сомневаетесь или вас мучат некие предчувствия. Скоро вы поймете, что все это пустяки. Может быть это случится уже завтра.
Весы могут разочароваться в человеке, который раньше им нравился. Они всерьез задумаются о смысле жизни.
Скорпионы проведут день спокойно. Им представится возможность немного расслабиться. Будете слушать комплименты и поздравления.
Стрельцы с удовольствием возьмутся за какое-то ответственное дело. Вероятны поездки.
Козероги без проблем выйдут из запутанной ситуации. Желания должны осуществиться.
Водолеям предстоят покупки, а также успешное осуществление сложных финансовых вопросов.
Рыбы завтра ощутят прилив сил и хорошего настроения. В семье намечается нечто приятное, позитивное.
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