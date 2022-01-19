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Почувствуете прилив энергии, но бойтесь переоценить свои возможности: что астролог прогнозирует на четверг, 20 января 2022 года

Ольга Дударенко Ольга Дударенко Астролог
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19 января, 18:00
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Звезды не советуют завтра строить планы и начинать важные дела
/ Фото: Getty Images

Все может пойти вкривь и вкось. Разве что короткие – на пару часов – задачи разрешатся без проблем. Зато день хорош для дружеского общения, шуток и прогулок на свежем воздухе.

Овнам кто-то завтра посоветует быть серьезнее, взяться за ум. Но вы не понимаете зачем. Дела идут просто и быстро, несмотря на легкомысленное настроение.

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Тельцам надо разобраться в семейных проблемах и личных отношениях. Вы сразу же ощутите облегчение и прилив оптимизма.

Близнецы проведут завтрашний день в серьезном, деловом состоянии. Чтобы добиться успеха, нужно действовать быстро, не колебаться. У вас все получится.

Раки требуется поддержка или совет. Вероятна встреча с родственниками или беседа с близким другом. Предвидятся расходы.

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Львам сегодня повезло и завтра снова повезет. Вас ждут приятные известия и маленькие победы.

Девы могут немного грустить. Вы в чем-то сомневаетесь или вас мучат некие предчувствия. Скоро вы поймете, что все это пустяки. Может быть это случится уже завтра.

Весы могут разочароваться в человеке, который раньше им нравился. Они всерьез задумаются о смысле жизни.

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Скорпионы проведут день спокойно. Им представится возможность немного расслабиться. Будете слушать комплименты и поздравления.

Стрельцы с удовольствием возьмутся за какое-то ответственное дело. Вероятны поездки.

Козероги без проблем выйдут из запутанной ситуации. Желания должны осуществиться.

Водолеям предстоят покупки, а также успешное осуществление сложных финансовых вопросов.

Рыбы завтра ощутят прилив сил и хорошего настроения. В семье намечается нечто приятное, позитивное.

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