Рождество 2022: красивые стихи и гадания на судьбу и суженого

Рождественский вечер наполнен таинством и загадками. Это лучшее время в году для гаданий на любовь и будущее

Поздравления с Рождеством 2022 и гадания на суженого / Фото: Коллаж: Сегодня

Поздравляем вас с Новым годом и Рождеством 2021! Пришло время зимнего таинства, когда можно приоткрыть дверцу в свою судьбу. Мы подготовили для вас красивые рождественские стихи, а также расскажем, можно ли гадать на Рождество Христово и какие бывают гадания в ночь на Рождество.

7 января празднуем Рождество Христово — важнейшее церковное событие, причисляемое к великим двенадцати праздникам. Христиане отмечают его, начиная с четвертого века, считая этот день датой появления на свет Иисуса Христа в облике человека. Именно поэтому этот день и ночь накануне Рождества наполнены сильнейшей магией, когда можно просить у духов о самом сокровенном.

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Красивые стихи на Рождество 2022 / Фото: Pixabay

Красивые стихи на Рождество Христово

Пусть Рождество войдет в ваш дом,

С собой неся всё то, что свято!

Пусть будут смех и радость в нём,

От счастья и душа богата!



Пускай уютом дышит дом,

Пусть ангел вас оберегает!

Мы поздравляем с Рождеством

И только лучшего желаем!

***

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В чудесный праздник Рождества

Хочу я пожелать добра,

Побольше в жизни волшебства,

Удачи, счастья и тепла!



Твой Ангел пусть тебя хранит

От всех болезней и невзгод,

Господь тебя пусть защитит

От огорчений и забот!

Красивые стихи на Рождество 2022 / Фото: Pixabay

Сегодня праздник светлый —

Святое Рождество!

Пусть день прекрасный этот

Подарит всем тепло,

В душе покой настанет,

Утихнет боль и грусть,

И все, о чем мечтали,

Господь исполнит пусть!

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***

Зажглась звезда добра и волшебства —

Счастливого святого Рождества.

Пусть Бог хранит и люди помогают,

Пусть звездный свет в душе не угасает,

Пусть счастьем и богатством полон дом.

Любви, здоровья, мира! С Рождеством!

Рождественские гадания на удачу, любовь и богатство 2022 / Фото: Pixabay

Рождественские гадания 2022: как узнать будущее, имя суженного, когда выйдешь замуж

Рождественские гадания и другие обычаи — это неотъемлемая часть культуры и традиций украинского народа, которые из поколения в поколение передавались в основном по женскому роду. Некоторые гадания настолько тайные, что передаются исключительно по родству и скрываются от сторонних людей. Но есть и общедоступные обряды, знакомые многим, кого интересует эта сторона жизни.

Ответить на вопрос, какие бывают гадания на Рождество, непросто, ведь их десятки. Самые распространенные: гадание на воске, гадание на нитках, гадание по тени, гадание во сне, гадание по предметам, гадание на замужество по яйцу, гадание о будущей жизни с мужем и другие. Гадания на Рождество в домашних условиях — самый верный способ узнать ответы на волнующие вопросы.

Когда можно гадать в Рождество и на Святки

Лучше время для гаданий в году — именно святки. В христианской традиции, это с Рождества Христова до Крещенского Сочельника (с 6 по 18 января). Согласно гаданиям на святки, нужно быть особо внимательным к своим снам, видениям и знамениям. Именно в этот период они приобретают особое значение. Считается, что в ночь с 6 по 7 января снятся вещие сны, особенно при растущей луне. Поэтому постарайтесь сразу, как проснетесь, зафиксировать в голове воспоминания о том, что вам снилось. Заранее приготовьте сонник, чтобы по свежей памяти утром восстановить все.

Рождественские гадания на удачу, любовь и богатство 2022 / Фото: pixabay.com

Популярность гаданий на святки объясняется тем, что именно на рубеже времени старого и нового года человека начинает остро интересовать будущее, то, что ждет его и родных в новом году. Но нужно быть осторожными, ведь в это время просыпается нечистая сила и она вполне доступна для контакта. Перед тем, как решиться на гадание, помните, что именно от "нечисти" вы будете получать ответ на вопросы во время гадания, и тут главное — соблюсти особые правила поведения.

С особым интересом к этим традициями всегда относились девушки, желающие узнать о своем замужестве, любви, о том, как сложиться совместная жизнь. Существуют гадания на рождество на суженого, позволяющие узнать подобные сведения.

Как гадать на Рождество 2022: гадания на любовь, богатство, удачу

Гадание на Рождество на зеркалах (в ночь с 6 на 7 января)

Берутся два больших одинаковых или похожих по размеру зеркала и устанавливаются друг напротив друга, освещаются двумя свечами; лучше всего держать зеркало против высвеченного стенного зеркала так, чтобы из направленного зеркала в стенном образовался длинный коридор, освещенный огнями.

Уберите из комнаты любую живность в виде домашних животных. В комнате может находиться только одна или две особы. Если вы гадаете не одни, тогда строго запрещается второму лицу смотреть в зеркало, подходить к вам или разговаривать. В конце этого коридора в зеркале и должен появиться суженый. А также многие другие вещи... Но готовьтесь к тому, что смотреть придется очень долго. Конечно, вы не увидите четкого изображения, но сумеете распознать то, что вас интересует.

Гадания на Рождество 2022: гадания на сон

Положите под подушку гребешок и скажите: "Суженый-ряженый, причеши мне голову". Он явится во сне и расчешет вам волосы.

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Есть и другой способ: берут наперсток соли, наперсток воды, смешивают и едят. Ложась спать, девушка говорит: "Кто мой суженый, кто мой ряженый — тот пить мне даст". Суженый является во сне и подает пить.

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Кладут под подушку четырех карточных королей и говорят: "Кто мой суженый, кто мой ряженый — тот приснись во сне". Суженый снится во сне в виде какого-нибудь короля.

Гадания на Рождество 2022: на туфельках

Это наиболее известный и распространенный вид гадания на Рождество 6-7 января 2021. Этим способом в свое время гадали еще наши прапрабабушки. Девушки снимают с левой ноги туфельки и кидают их за ворота, наблюдая при этом, в какую сторону ляжет носок. Если носок окажется повернутым назад к воротам, откуда был кинут, — суждено ей еще год не выходить замуж, если в какую-то другую сторону — быть в новом году сосватанной. А если попадет по какому-то мужчине, то это и будет твой суженый на всю оставшеюся жизнь.

Рождественские гадания на удачу, любовь и богатство 2022 / Фото: pixabay.com

Гадание на Рождество 2022: на полотенце

На ночь вывешивают за окно белое полотенце и говорят: "Суженый-ряженый, приди и утрись". Если утром из-за окна вы достали совершенно сухое полотенце, то сидеть вам в этом году "в девках", а если полотенце мокрое, то точно не долго осталось сидеть одной.

Гадание по теням на Рождество 2022

Можно гадать на чистом листе бумаги. Участвуют 2-3 человека. Каждый сам комкает белый лист, кладет его на чистое блюдо или на большую плоскую тарелку и поджигает. Когда лист сгорит или почти сгорит, на блюде образуется горка пепла и остаток сгоревшей бумаги. После чего необходимо создать проекцию теней на стене при помощи свечи. Внимательно рассматривая тени, можно увидеть на стене различные картины, образы, символы. Остается истолковать их.

Также смотрите, как украсить стол на Рождество.