Питомцы должны постоянно слышать голос хозяина, это успокаивает их. Если нет идентификационных номерков (жетонов), напишите свой номер телефона на бумаге

Как эвакуироваться с собакой или котом / Фото: Depositphotos

В самых разных экстренных ситуациях важно иметь при себе запас еды, которая не испортится некоторое время, и в том числе знать, как максимально уберечь от стресса домашних животных.

Именно в наших руках – их безопасность.

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Например, если понимаете, что нужно быстро покинуть дом, держите животное на виду, чтобы не тратить время на его поиски. Понятно, что речь идет прежде всего о котах.

Далее по теме Как эвакуироваться с собакой или котом и не подвергать их стрессу

Как подготовить животное, если предстоит стремительно покинуть дом

1. Заранее подготовьте записки с вашим адресом. Конечно, лучше, если есть брелоки на поводках с вашим телефоном, кличкой питомца.

Но в экстренной ситуации, для спокойствия, свой номер телефона можно записать на бумаге и хорошо прикрепить.

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Для котов записку можно прикрепить в переносной корзине.

2. Если вы в убежище, то даже самый коммуникабельный кот должен оставаться в клетке, которую можно прикрыть пледом с одной стороны.

3. Часто питомцы привыкают к своей посуде и отказываются есть и пить с другой. Поэтому их миски для питья и корма тоже важно не забыть.

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4. Заранее корм, вода и лекарства, если животное в них нуждается, должны быть сложены в одном месте.

5. Сократить стресс помогут любимые игрушки животного. Если они не громоздкие, их тоже нужно взять с собой.