Как избавиться от домашних муравьев с помощью подручных средств

Увы, далеко не всегда рядом с нами живут только домашние любимцы – кошки, собаки или рыбки. Есть и совсем непрошенные гости, к примеру, тараканы или мелкие рыжие домашние муравьи .
Они одинаково уверенно чувствуют себя хозяевами что на участке, что в квартире, при этом портят продукты и жизнь людям. Как избавиться от домашних муравьев, узнайте в нашей статье.
Большинство предложенных методов не настолько эффективны, как серьезная химия, зато безопасны для детей и домашних животных .
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Как избавиться от домашних муравьев: лайфхаки
- Лайфхак 1. Уборка
Эти насекомые не строят муравейников, а живут в темных укромных местах, например, в щелях, за плинтусом, возле мусорного ведра, и конечно же, поближе к продуктам. В доме они появляются в том случае, если первый муравей-разведчик находит место для жилья и еду . Тогда он приводит всю колонию. Отсюда вывод: в квартире должно быть чисто, чтобы у насекомых не возникло соблазна у вас поселиться.
- Лайфхак 2. Скорость
Муравьи плодятся очень быстро . Так что, независимо от выбранного метода, чем скорее вы приступите к их ликвидации, тем с меньшим по численности полчищем вам в итоге придется воевать.
- Лайфхак 3. Уксус
Опрыскайте все плинтусы и укромные места раствором уксуса , муравьи его очень не любят. Также можно использовать раствор нашатыря – 100 мл на 1 л воды .
- Лайфхак 4. Запахи
Отпугнуть муравьев можно с помощью сока свежего лимона, полыни, петрушки, лаванды, мяты, а также эфирные масла с такими ароматами. Они не только выводят вредителей, но и создают приятную атмосферу в доме, перебивая другие запахи.
- Лайфхак 5. Борная кислота
Можно смешать борную кислоту с вареным куриным желтком, добавить сахарный сироп или мед. Такие шарики раскладывают рядом с местом дислокации муравьев.
- Лайфхак 6. Бура
Применение и действие буры аналогично борной кислоте. Это средство является отравой для вредителей .
- Лайфхак 7. Сода
В качестве отравы также успешно применяется смесь из соды, воды и сахара . Эти компоненты берутся в равных долях.
- Лайфхак 8. Ловушки
В банку или бутылку налейте сахарный сироп. Муравьи идут на запах , заползают внутрь и тонут.
- Лайфхак 9. Перец
Свежие или сушеные стручки острого перца отпугивают муравьев .
- Лайфхак 10. Дрожжи
Дрожжи смешивают с сахаром и раскладывают в местах обитания муравьев .
- Лайфхак 11. Кофе
Кофейная гуща отлично отпугивает муравьев . А если ее поместить в горшки с цветами, то поможет защитить растения от их посягательств.
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