Як позбутися домашніх мурах за допомогою підручних засобів

На жаль, далеко не завжди поруч із нами живуть лише домашні улюбленці – кішки, собаки чи рибки. Є і зовсім непрохані гості, наприклад, таргани або дрібні руді домашні мурахи .
Вони однаково впевнено почуваються господарями що на ділянці, що у квартирі, при цьому псують продукти та життя людям. Як позбутися домашніх мурах, дізнайтесь у нашій статті.
Більшість запропонованих методів не настільки ефективні, як серйозна хімія, зате безпечні для дітей та домашніх тварин .
Далі по темі
Як позбутися домашніх мурах: лайфхаки
- Лайфхак 1. Прибирання
Ці комахи не будують мурашників, а живуть у темних затишних місцях, наприклад, у щілинах, за плінтусом, біля відра для сміття, і звичайно ж, ближче до продуктів. У будинку вони з'являються в тому випадку, якщо перша мурашка-розвідник знаходить місце для житла та їжу . Тоді вона приводить усю колонію. Звідси висновок: у квартирі має бути чисто, щоб у комах не виникло спокуси у вас оселитися.
- Лайфхак 2. Швидкість
Мурахи плодяться дуже швидко . Так що, незалежно від обраного методу, чим швидше ви приступите до їхньої ліквідації, тим із меншим за чисельністю полчищем вам доведеться воювати.
- Лайфхак 3. Оцет
Обприскайте всі плінтуси та затишні місця розчином оцту , мурахи дуже його не люблять. Також можна використовувати розчин нашатирю – 100 мл на 1 л води .
- Лайфхак 4. Запахи
Відлякати мурах можна за допомогою соку свіжого лимона, полину, петрушки, лаванди, м'яти, а також ефірних олій з такими ароматами. Вони не лише виводять шкідників, але й створюють приємну атмосферу вдома, перебиваючи інші запахи.
- Лайфхак 5. Борна кислота
Можна змішати борну кислоту із вареним курячим жовтком, додати цукровий сироп або мед. Такі кульки розкладають поруч із місцем дислокації мурах.
- Лайфхак 6. Бура
Застосування та дія бури аналогічні до борної кислоти. Цей засіб є отрутою для шкідників .
- Лайфхак 7. Сода
В якості отрути також успішно застосовується суміш із соди, води та цукру . Ці компоненти беруться у рівних частках.
- Лайфхак 8. Пастки
У банку чи пляшку налийте цукровий сироп. Мурахи йдуть на запах , заповзають всередину і тонуть.
- Лайфхак 9. Перець
Свіжі або сушені стручки гострого перцю відлякують мурах .
- Лайфхак 10. Дріжджі
Дріжджі змішують із цукром і розкладають у місцях мешкання мурах .
- Лайфхак 11. Кава
Кавова гуща чудово відлякує мурах . А якщо її помістити в горщики з квітами, то допоможе захистити рослини від їхніх посягань.
Раніше ми розповідали, як позбутися шкідників кімнатних рослин: поради та методи.