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Как использовать яблоки опад на участке

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
22 октября, 18:58
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Даже опавшие яблоки еще могут послужить для будущего урожая, если их правильно переработать.
Как использовать падалицу
Как использовать падалицу / Фото: Коллаж: Сегодня

Если яблок уродилось слишком много, но при этом не все они качественные, то перед дачниками возникает вопрос, можно ли куда-то девать опад, кроме как выбросить, и как его применить в хозяйстве.

Оставлять падалицу просто так гнить на участке – только грязь разводить. Вывозить куда-то – лишний труд. А все-таки даже плохие яблоки – это органика, которая может принести пользу.

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Как использовать яблоки падалицу: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Заготовки

Как использовать падалицу / Фото: pinterest
Как использовать падалицу / Фото: pinterest

Не спешите выбраковывать все подряд. Если есть свободное время, сразу же переберите упавшие яблоки. Вполне возможно, что 20-30, а то и 50% падалицы еще можно пустить в переработку , если яблоки упали от ветра или созревания, а не от порчи. Обрезать хорошие части и сделать сушку, джем, сок или вино. При нынешних высоких ценах на продукты такой натурпродукт – это очевидная экономия. Да и качество домашних фруктов гораздо выше покупных.

  • Лайфхак 2. Утилизация

Как использовать падалицу / Фото: pinterest
Как использовать падалицу / Фото: pinterest

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Независимо от того, как вы решили использовать опад, важно не оставлять яблоки под деревьями . Дело в том, что падалица – первейший источник инфекции и вредителей. Чаще всего падают червивые яблоки или зараженные гнилью и грибковыми инфекциями. Плодожорка из яблок вскоре возвращается на дерево доедать еще целый урожай. А плодовая гниль может заразить своими спорами окружающие растения.

  • Лайфхак 3. Компост

Как использовать падалицу / Фото: pinterest
Как использовать падалицу / Фото: pinterest

Падалицу хорошо использовать для компоста. Только имейте в виду, что компостирование яблок нужно делать закрытым, иначе на участке появится масса насекомых, да к тому же оно может стать источником инфекций. Опад следует регулярно сбрасывать в компостную яму, раз в 2-3 дня, а затем засыпать слоем земли. Чтобы почва не стала слишком кислотной, к яблочному компосту нужно добавлять много золы, извести или доломитовой муки.

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  • Лайфхак 4. Теплые грядки

Как использовать падалицу / Фото: pinterest
Как использовать падалицу / Фото: pinterest

Падалицу можно использовать в качестве обогрева для будущих всходов. Органика не гниет в компостной куче, отдавая тепло на ветер, а греет и заодно питает будущие растения. Нижние слои теплой грядки, перегнивая естественным образом, становятся биотопливом. В результате в такой грунт можно будет высаживать растения на две-три недели раньше, чем на обычные грядки. На месте будущей грядки роется траншея глубиной 1-1,5 лопаты, на дно выкладывается падалица с другой органикой, а сверху все застилается травой и засыпается землей. И не забудьте о раскислении почвы.

  • Лайфхак 5. Складирование опада

Как использовать падалицу / Фото: pinterest
Как использовать падалицу / Фото: pinterest

В том случае, если яблок слишком много, компостные ямы заполнены и грядки подготовлены, можно сделать запас на будущие годы или же под посадку бахчевых. Копается большая яма, заполняется яблоками, как и компостные ямы, сверху засыпается землей. А на следующий год здесь можно высадить кабачки, тыквы, патиссоны – они любят такую почву, и хороший урожай вам гарантирован.

Смотрите видеосюжет, как подготовить дачу к похолоданию:

Ранее мы рассказывали, как ухаживать за малиной после плодоношения.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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