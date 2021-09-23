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Как подготовить почву для тюльпанов осенью

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
23 сентября, 16:04
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Чтобы весной тюльпаны вас порадовали буйным цветением, пора об этом позаботиться уже осенью и подготовить луковицы к высадке.
Как подготовиться к высадке тюльпанов
Как подготовиться к высадке тюльпанов / Фото: Коллаж: Сегодня

Весна у многих людей ассоциируется с пробуждением природы и яркими красками распускающихся цветов. Одними из первых появляются тюльпаны. Они радуют глаз, поднимают настроение, но и требуют определенного ухода.

Куда посадить луковицы, что делать с грядками, какие удобрения вносить, на какую глубину высаживать – на эти и другие вопросы вы найдете ответы в наших лайфхаках.

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Как подготовить грядки для посадки тюльпанов: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Выбрать место

Как подготовить почву для тюльпанов
Как подготовить почву для тюльпанов / Фото: Pinterest

Важно правильно выбрать место, где будут расти тюльпаны. Следует периодически менять их дислокацию, чтобы избежать старых инфекций, грибков и болезней цветов. Кроме того, важно освещение. Тюльпаны лучше цветут на хорошо освещенных и открытых участках , не затененных домом, оградой или деревьями. Также не стоит высаживать луковицы в низинке, потому что там может скапливаться талая и дождевая вода или же близко подходить грунтовые воды.

  • Лайфхак 2. Правильное время
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Как подготовить почву для тюльпанов
Как подготовить почву для тюльпанов / Фото: Pinterest

Перед тем как высадить луковицы, почву нужно заранее подготовить. А затем оставить в покое на 2-3 недели, вплоть до момента, пока температура грунта на глубине 10-15 см не будет составлять от 7 до 10 градусов . Прохладная земля – это оптимальное время для посадки тюльпанов. Если поторопиться, то преждевременно укоренившееся растение может выпустить побеги, замерзнуть и погибнуть зимой.

  • Лайфхак 3. Качество почвы

Как подготовить почву для тюльпанов
Как подготовить почву для тюльпанов / Фото: Pinterest

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Тюльпаны предпочитают рыхлый грунт с хорошей циркуляцией воздуха . В глинистую и тяжелую почву в процессе перекопки желательно внести песок, перепревшие опилки, торф. А слишком песчаную землю, наоборот, нужно удобрить перегноем, чтобы тюльпанам хватило влаги. Также растения предпочитают почву с нейтральной кислотностью. Для раскисления грунта вместо извести используйте золу или доломитовую муку, которая щадяще влияет на кислотность.

  • Лайфхак 4. Подкормка растений

Как подготовить почву для тюльпанов
Как подготовить почву для тюльпанов / Фото: Pinterest

При выборе удобрения не используйте свежий навоз – он сожжет луковицы. Сейчас уместны калийно-фосфорные удобрения:

  1. компост (до 10 кг на 1 кв м)
  2. зола (200 гр на 1 кв м)
  3. сульфат калия+суперфосфат (по 30-40 гр на 1 кв м)
  • Лайфхак 5. Глубина посадки

Как подготовить почву для тюльпанов
Как подготовить почву для тюльпанов / Фото: Pinterest

Грядки перекапываются на глубину примерно 30 см . Корешки тюльпанов будут находиться достаточно глубоко, а потому простого рыхления земли им будет мало. При посадке сами луковицы опускают на глубину, которая в 3 раза больше, чем высота самой луковицы.

  • Лайфхак 6. Защита луковиц

Как подготовить почву для тюльпанов
Как подготовить почву для тюльпанов / Фото: Pinterest

Высадив тюльпаны, также важно побеспокоиться об их защите от сорняков, вредителей и грызунов, которые не прочь полакомиться луковицами. Один из простых способов борьбы с сорняками – это мульчирование. А для защиты от грызунов поможет проволочная сетка , расположенная сверху. А после того, как луковицы начнут прорастать, ее следует убрать.

Смотрите видео, как дольше сохранить свежий букет:

Ранее мы рассказывали, как не допустить появление сорняков.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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