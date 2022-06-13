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Как защитить себя от тополиного пуха: практичные советы

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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13 июня, 14:32
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Аллергию вызывает не сам пух, а то, что он на себе переносит.
Как защититься от тополиного пуха
Как защититься от тополиного пуха / Фото: Pixabay, Коллаж: Сегодня

Июнь – долгожданное время года, но для многих он омрачается цветущими тополями и становится просто невыносимым периодом для аллергиков. Вездесущий пух достает даже в квартире, не говоря уже об улице.

Заложенность носа, отечность слизистой, зуд, чиханье, насморк, покраснение глаз, высыпания на коже – на самом деле аллергию вызывает не сам тополиный пух. Он лишь переносит разные аллергены – от обычной пыли до пыльцы растений.

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Но парящие в воздухе пушинки доставляют неприятности даже обычным людям, щекоча нос и раздражая глаза. Как можно от него спастись и легче перенести период цветения тополей, узнайте в нашей статье.

Как защититься от тополиного пуха: лайфхаки

  • Местонахождение . Тем, у кого проявляются аллергические симптомы на пух, лучше поменьше находиться на улице в разгар дня, а особенно в сухую и ветреную погоду. В это время в воздухе наблюдается максимальная концентрация пыльцы.
  • Маска . Медицинская маска, респиратор или бандана сделают процесс дыхания сложнее в жару, но зато в некоторой степени защитят от попадания пуха в нос и рот. Главное, чтобы ткань плотнее прилегала к лицу. Не забывайте регулярно менять одноразовую маску, увлажнять ткань и стирать бандану.
    Очки и маска спасают от тополиного пуха / Фото: pixabay
    Очки и маска спасают от тополиного пуха / Фото: pixabay
  • Очки . Принцип, что и у маски: чем плотнее прилегают очки к области глаз, тем надежнее они защищают.
  • Прическа . В разгар вегетации тополей длинные волосы лучше всего завязывать в пучок и надевать головной убор, потому что пушинки имеют свойство оседать на волосах.
  • Водные процедуры . Приходя домой с улицы, обязательно умойтесь, примите душ, промойте нос и носоглотку водой.
    Вода спасает от пуха / Фото: unsplash
    Вода спасает от пуха / Фото: unsplash
  • Спрей . Приобретите в аптеке спрей с морской водой и регулярно его используйте. Вода смывает пух и пыль, увлажняет слизистую носа, и дышать становится легче.
  • Кондиционер . Аллергикам лучше переждать период цветения тополей и не открывать окна, если у вас есть кондиционер. Так вы сохраните не только прохладу, но и герметичность пространства в доме.
  • Проветривание . Если же кондиционера нет, тогда, напротив, рекомендуется часто проветривать квартиру. Но при этом обязательно поставьте на окна сетки с мелкими ячейками или натяните марлю, иначе пух заполонит дом.
  • Уборка . Обязательно и ежедневно проводите в доме влажную уборку. Также в жару можно увлажнять воздух в квартире и сетки на окнах. Попавшая внутрь пыльца при этом оседает быстрее.
    Влажная уборка дома удаляет пух / Фото: pixabay
    Влажная уборка дома удаляет пух / Фото: pixabay

Ранее мы рассказывали, как покрасить брови в домашних условиях. А еще делились советами, как можно просто и безболезненно удалить жвачку с волос.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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