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Як захиститися від тополиного пуху: практичні поради

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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13 червня, 14:32
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Алергію викликає не сам пух, а те, що він переносить на собі.
Як захиститися від тополиного пуху
Як захиститися від тополиного пуху / Фото: Колаж: Сьогодні

Червень – довгоочікувана пора року, але для багатьох він затьмарюється квітучими тополями і стає просто нестерпним періодом для алергіків. Всюдисущий пух дістає навіть у квартирі, не кажучи вже про вулицю.

Закладеність носа, набряклість слизової оболонки, свербіж, чхання, нежить, почервоніння очей, висипання на шкірі – насправді алергію викликає не сам тополиний пух. Він лише переносить різні алергени – від звичайного пилу до пилку рослин.

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Але пушинки, що ширяють у повітрі, завдають неприємностей навіть звичайним людям, лоскочучи ніс і дратуючи очі. Як можна від нього врятуватися і легше перенести період цвітіння тополь , дізнайтесь у нашій статті.

Як захиститися від тополиного пуху: лайфхаки

  • Місцезнаходження . Тим, у кого проявляються алергічні симптоми на пух, краще менше перебувати на вулиці у розпал дня, а особливо у суху та вітряну погоду. В цей час у повітрі спостерігається максимальна концентрація пилку.
  • Маска . Медична маска, респіратор або бандана зроблять процес дихання складнішим у спеку, зате певною мірою захистять від попадання пуху в ніс і рот. Головне, щоб тканина щільніше прилягала до обличчя. Не забувайте регулярно міняти одноразову маску, зволожувати тканину та прати бандану.
    Окуляри та маска рятують від тополиного пуху / Фото: pixabay
    Окуляри та маска рятують від тополиного пуху / Фото: pixabay
  • Окуляри . Принцип той же, що й у маски: чим щільніше прилягають окуляри до області очей, тим надійніше вони захищають.
  • Зачіска . У розпал вегетації тополь довге волосся найкраще зав'язувати в пучок і вдягати головний убір, тому що пушинки мають властивість осідати на волоссі.
  • Водні процедури . Приходячи додому з вулиці, обов'язково вмийтеся, прийміть душ, промийте нос і носоглотку водою.
    Вода рятує від пуху / Фото: unsplash
    Вода рятує від пуху / Фото: unsplash
  • Спрей . Придбайте в аптеці спрей із морською водою та регулярно його використовуйте. Вода змиває пух і пил, зволожує слизову оболонку носа, і дихати стає легше.
  • Кондиціонер . Алергікам краще перечекати період цвітіння тополь і не відчиняти вікна, якщо у вас є кондиціонер. Так ви збережете не лише прохолоду, а й герметичність простору вдома.
  • Провітрювання . Якщо кондиціонера немає, тоді, навпаки, рекомендується часто провітрювати квартиру. Але при цьому обов'язково поставте на вікна сітки з дрібними клітинками або натягніть марлю, інакше пух заполонить дім.
  • Прибирання . Обов'язково та щодня проводіть вдома вологе прибирання. Також у спеку можна зволожувати повітря у квартирі та сітки на вікнах. Пилок при цьому осідає швидше.
    Вологе прибирання будинку видаляє пух / Фото: pixabay
    Вологе прибирання будинку видаляє пух / Фото: pixabay

Раніше ми розповідали, як пофарбувати брови в домашніх умовах . А ще ділилися порадами, як можна просто та безболісно видалити жуйку з волосся.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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