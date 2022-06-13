Як захиститися від тополиного пуху: практичні поради

Алергію викликає не сам пух, а те, що він переносить на собі.

Як захиститися від тополиного пуху / Фото: Колаж: Сьогодні

Червень – довгоочікувана пора року, але для багатьох він затьмарюється квітучими тополями і стає просто нестерпним періодом для алергіків. Всюдисущий пух дістає навіть у квартирі, не кажучи вже про вулицю.

Закладеність носа, набряклість слизової оболонки, свербіж, чхання, нежить, почервоніння очей, висипання на шкірі – насправді алергію викликає не сам тополиний пух. Він лише переносить різні алергени – від звичайного пилу до пилку рослин.

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Але пушинки, що ширяють у повітрі, завдають неприємностей навіть звичайним людям, лоскочучи ніс і дратуючи очі. Як можна від нього врятуватися і легше перенести період цвітіння тополь , дізнайтесь у нашій статті.

Як захиститися від тополиного пуху: лайфхаки

Місцезнаходження . Тим, у кого проявляються алергічні симптоми на пух, краще менше перебувати на вулиці у розпал дня, а особливо у суху та вітряну погоду. В цей час у повітрі спостерігається максимальна концентрація пилку.

. Тим, у кого проявляються алергічні симптоми на пух, краще менше перебувати на вулиці у розпал дня, а особливо у суху та вітряну погоду. В цей час у повітрі спостерігається максимальна концентрація пилку. Маска . Медична маска, респіратор або бандана зроблять процес дихання складнішим у спеку, зате певною мірою захистять від попадання пуху в ніс і рот. Головне, щоб тканина щільніше прилягала до обличчя. Не забувайте регулярно міняти одноразову маску, зволожувати тканину та прати бандану.

Окуляри та маска рятують від тополиного пуху / Фото: pixabay

. Медична маска, респіратор або бандана зроблять процес дихання складнішим у спеку, зате певною мірою захистять від попадання пуху в ніс і рот. Головне, щоб тканина щільніше прилягала до обличчя. Не забувайте регулярно міняти одноразову маску, зволожувати тканину та прати бандану. Окуляри . Принцип той же, що й у маски: чим щільніше прилягають окуляри до області очей, тим надійніше вони захищають.

. Принцип той же, що й у маски: чим щільніше прилягають окуляри до області очей, тим надійніше вони захищають. Зачіска . У розпал вегетації тополь довге волосся найкраще зав'язувати в пучок і вдягати головний убір, тому що пушинки мають властивість осідати на волоссі.

. У розпал вегетації тополь довге волосся найкраще зав'язувати в пучок і вдягати головний убір, тому що пушинки мають властивість осідати на волоссі. Водні процедури . Приходячи додому з вулиці, обов'язково вмийтеся, прийміть душ, промийте нос і носоглотку водою.

Вода рятує від пуху / Фото: unsplash

. Приходячи додому з вулиці, обов'язково вмийтеся, прийміть душ, промийте нос і носоглотку водою. Спрей . Придбайте в аптеці спрей із морською водою та регулярно його використовуйте. Вода змиває пух і пил, зволожує слизову оболонку носа, і дихати стає легше.

. Придбайте в аптеці спрей із морською водою та регулярно його використовуйте. Вода змиває пух і пил, зволожує слизову оболонку носа, і дихати стає легше. Кондиціонер . Алергікам краще перечекати період цвітіння тополь і не відчиняти вікна, якщо у вас є кондиціонер. Так ви збережете не лише прохолоду, а й герметичність простору вдома.

. Алергікам краще перечекати період цвітіння тополь і не відчиняти вікна, якщо у вас є кондиціонер. Так ви збережете не лише прохолоду, а й герметичність простору вдома. Провітрювання . Якщо кондиціонера немає, тоді, навпаки, рекомендується часто провітрювати квартиру. Але при цьому обов'язково поставте на вікна сітки з дрібними клітинками або натягніть марлю, інакше пух заполонить дім.

. Якщо кондиціонера немає, тоді, навпаки, рекомендується часто провітрювати квартиру. Але при цьому обов'язково поставте на вікна сітки з дрібними клітинками або натягніть марлю, інакше пух заполонить дім. Прибирання . Обов'язково та щодня проводіть вдома вологе прибирання. Також у спеку можна зволожувати повітря у квартирі та сітки на вікнах. Пилок при цьому осідає швидше.

Вологе прибирання будинку видаляє пух / Фото: pixabay

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