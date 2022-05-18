Гороскоп на 18 травня для всіх знаків зодіаку: правдивий день

У Овнів відкриється друге дихання, а Терезам доведеться все робити самостійно

Гороскоп на сьогодні / Фото: Unsplash

Прийдешня середа, 18 травня , стане місячним днем, коли в пріоритеті будуть щирість і правдивість людей. Астрологи радять не ображатися на одкровення та критику від оточення, а зайнятися об'єктивною самооцінкою.

Овен

Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Гороскоп на 18 травня для Овнів: якщо раніше ви упустили якісь можливості чи перспективи, то сьогодні у вас з'явиться шанс усе це надолужити. Також існує ймовірність, що вам можуть повернути старі борги.

Телець

Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 18 травня для Тельців: сьогодні у вас відкриються нові грані. Ви будете здатні на зухвалі та сміливі вчинки, яких від вас ніхто не чекав, насамперед – ви самі. Головне – не наламайте дров.

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Близнята

Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 18 травня для Близнят: вам краще не втручатися у сварку між конфліктуючими людьми. Ви однаково не зможете їх примирити, зате вас зроблять крайнім у цій суперечці.

Рак

Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Гороскоп на 18 травня для Раків: сьогодні найпліднішою виявиться колективна робота. Зібрання кількох людей з розумними креативними головами принесе більше користі, ніж вирішення проблем самотужки.

Лев

Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 18 травня для Левів: вам вдасться легко вирішити різні бюрократичні питання. Ви маєте дивовижну силу переконання. Зберігайте здоров'я і не пийте холодного.

Діва

Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 18 травня для Дів: налаштуйтеся на творчу хвилю, і ви здивуєтеся відкриттям цього дня. Щось здасться настільки приголомшливим, що буде здатне перевернути вашу думку з ніг на голову.

Терези

Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 18 травня для Терезів: це той день, коли можна не розраховувати на допомогу колег. Іншими словами, вам доведеться всю роботу виконувати самостійно. Шукайте у цьому плюси – вона буде якісною.

Скорпіон

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Гороскоп на 18 травня для Скорпіонів: зірки кажуть, що рішення сьогодні не мають бути однозначними. Проявіть гнучкість розуму. І важливо не рубити з плеча, щоби залишити шляхи до відступу.

Стрілець

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 18 травня для Стрільців: вам краще не вплутуватись у явні авантюри. Ризик, звичайно, вважається благородною справою, але не у вашому випадку. Віддайте перевагу стабільності і нікуди не згортайте.

Козоріг

Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 18 травня для Козорогів: сьогодні у вас можуть виникнути напружені стосунки з оточенням, наприклад сусідами. Намагайтеся тримати нейтралітет і проявляти спокій, наскільки це можливо.

Водолій

Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 18 травня для Водоліїв: займіться, нарешті, усуненням своїх недоліків, про які вам все частіше нагадують останнім часом. Тоді ви зможете отримати схвалення та просунутися до своєї мети.

Риби

Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 18 травня для Риб: постарайтеся знайти нові та налагодити старі ділові зв'язки – так ваш бізнес швидше піде на підйом. Не зупиняйтеся на досягнутому, тому що потім буде складніше надолужувати.

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