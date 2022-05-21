Гороскоп на 21 травня для всіх знаків зодіаку: активний день

Раки стануть чарівниками, а Скорпіони здатні перемогти шкідливі звички.

Гороскоп на сьогодні / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Астрологи недаремно називають активним днем місячну добу, що настане у суботу, 21 травня . У цей день на перший план зазвичай виходять такі якості, як сміливість, відвага, ризикованість.

Овен

Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Гороскоп на 21 травня для Овнів: зірки рекомендують у цей вихідний приділити належну увагу своїй зовнішності. Зміна іміджу підніме вам настрій та самооцінку. А у оточуючих викличе компліменти.

Телець

Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 21 травня для Тельців: від вас цього дня знадобиться терпіння. Поставтеся до своїх можливих невдач філософськи, навіть якщо все стопориться і валиться з рук. Не хвилюйтеся, ситуація незабаром зміниться.

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Близнята

Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 21 травня для Близнят: вирушайте на шопінг – покупки цього дня принесуть радість та користь. Тільки не втрачайте пильності – важливо стежити за датою виготовлення та термінами продажу.

Рак

Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Гороскоп на 21 травня для Раків: сьогодні слушний час для побудови подальших планів. Поговоріть зі своїми домашніми, дізнайтеся, чого вони хотіли б у найближчому майбутньому, і оцініть свої сили.

Лев

Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 21 травня для Лева: вам буде корисно зайнятися оновленням свого простору – це може бути будинок чи присадибна ділянка. Зміна інтер'єру та обстановки буде даватися легко і принесе задоволення.

Діва

Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 21 травня для Дів: не варто піддаватися на провокації оточуючих, бо настрій зіпсується у всіх. З будь-якої неприємної ситуації намагайтеся виходити з гумором – і вам все вдасться.

Терези

Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 21 травня для Терезів: свій вихідний варто присвятити приємним заняттям або спілкуванню з друзями, щоб відволіктися від проблем, що накопичилися за тиждень. Ви можете придумати сценарій цього дня.

Скорпіон

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Гороскоп на 21 травня для Скорпіонів: сьогодні підходить для духовної роботи. Наприклад, почніть боротися зі своїми недоліками та шкідливими звичками, і тоді ви переможете їх, а не вони вас.

Стрілець

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 21 травня для Стрільців: якщо вас попросять про допомогу старші родичі, не відмовляйте їм, а проявіть участь. Їм потрібна ваша доброта і уважність, а вам знадобиться їхній життєвий досвід.

Козоріг

Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 21 травня для Козорогів: сьогодні вам доведеться зайнятися домашньою роботою, навіть якщо не дуже хочеться. А ось розвіятись вам допоможе спілкування зі старими друзями або перегляд улюбленого серіалу.

Водолій

Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 21 травня для Водоліїв: можете не розраховувати на допомогу своєї сім'ї – усі самоусунуться, тому що у кожного знайдуться свої справи. А всі господарські питання ви вирішуватимете на самоті.

Риби

Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 21 травня для Риб: сьогодні зверніть увагу на бажання своєї другої половинки і постарайтеся їх виконати чи хоча б розпочати. Проявіть чуйність, і вона незабаром повернеться до вас сторицею.

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