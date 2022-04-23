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СЬОГОДНІ Лайфхакер Астрологія

Гороскоп на 23 квітня для всіх знаків зодіаку: день мудрості

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23 квітня, 05:00
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Близнятам важливо стримати обіцянку, а Стрільцям доведеться розщедритися.
Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні / Фото: Pixabay, Колаж: Сьогодні

У суботу 23 квітня , прийде місячна доба, яку можна назвати днем мудрості та отримання знань. Астрологи наполегливо рекомендують отримувати уроки з наданих ситуацій і не прогаяти можливості почерпнути для себе щось нове.

Овен

Овен (21 березня – 20 квітня)
Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Гороскоп на 23 квітня для Овнів: хтось із вашого минулого може допомогти у майбутньому. Не втрачайте контактів із людьми. Проявіть уважність та акуратність, використовуючи побутову техніку – вона вас не послухається.

Телець

Телець (21 квітня – 21 травня)
Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 23 квітня для Тельців: тримайтеся подалі від тих, хто потенційно сильніший за вас – вам не вистачить аргументів доводити свою правоту. Інтуїція вам також не допоможе. Краще прислухайтеся до порад ззовні.

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Близнята

Близнюки (22 травня – 21 червня)
Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 23 квітня для Близнят: від вашої правдивості залежить сприятливий результат справи. Якщо ви не готові виконувати обіцянку, визнайте це чесно. Тоді день краще провести на самоті і зануренні в себе.

Рак

Рак (22 червня – 22 липня)
Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Гороскоп на 23 квітня для Раків: сьогодні буде сприятливий період для навчання та отримання нової інформації. Займіться накопиченням знань у майбутнє. От тільки доведеться відстоювати свої інтереси.

Лев

Лев (23 липня – 21 серпня)
Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 23 квітня для Лева: нічого не відбувається просто так, і зустрічі з людьми не випадкові. Мабуть, ви знадобилися одне одному. Але не будьте надто самовпевненими та прислухайтеся до порад.

Діва

Діва (22 серпня – 23 вересня)
Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 23 квітня для Дів: хочете ризикувати самі – не втягуйте в авантюру близьких вам людей, щоб не наражати їх на небезпеку. Зате клопіт і суєта можуть призвести до знайомства з цікавими людьми.

Терези

Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 23 квітня для Терезів: на вас чекає суперечливий день. Шукайте креативний і нестандартний підхід у вирішенні проблеми, що впала на вас, і тоді ви отримаєте стовідсоткову підтримку.

Скорпіон

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 23 квітня для Скорпіонів: шукайте віддушину у духовному розвитку та культурному відпочинку, і тоді вас не затягне рутина побутових проблем. Присвятіть час обмірковуванню нових далекоглядних планів.

Стрілець

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)
Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 23 квітня для Стрільців: на вас чекають непередбачені фінансові витрати. За все доводиться платити – вам вирішувати, наскільки виправдана ця ціна. Причина нинішніх проблем у вашому минулому.

Козоріг

Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 23 квітня для Козорогів: вам сьогодні краще тримати думки при собі і не виплескувати на оточуючих накопичений песимізм і негатив, щоби все це не повернулося до вас за законом бумерангу.

Водолій

Водолій (21 січня – 19 лютого)
Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 23 квітня для Водоліїв: у вас є вибір – точно виконувати все, що вам кажуть, або збунтуватися і потрапити в опалу. Навряд чи ви зможете розраховувати на підтримку з боку – доведеться все робити самостійно.

Риби

Риби (20 лютого – 20 березня)
Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 23 квітня для Риб: ви з головою поринете у сімейні справи. Вам вирішувати, що в цьому випадку важливіше і більше потребує уваги. Цей день принесе знайомство, яке надалі виявиться корисним.

Раніше ми розповідали, у яких знаків зодіаку кардинально зміниться життя у квітні-2022. А ще дізнайтесь, кому обов'язково пощастить у коханні у 2022 році.

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