Гороскоп на 24 квітня для всіх знаків зодіаку: емоційний день

Раки проведуть час по-сімейному, а Козороги дізнаються про себе багато приємного.

Гороскоп на сьогодні / Фото: Pexels, Колаж: Сьогодні

Прийдешня пасхальна неділя 24 квітня , буде доволі емоційним та неврівноваженим місячним днем. Це і зрозуміло – на фоні обстановки в Україні важко стримувати негативні емоції навіть у свято. Проте дуже важливо їх не виплескувати сьогодні.

Овен

Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Реклама

Гороскоп на 24 квітня для Овнів: Сьогодні проявіть свої найкращі якості, будьте яскравою особистістю, знайдіть заняття до душі. І обов'язково подаруйте радість усім членам сім'ї – разом додасться оптимізму.

Телець

Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 24 квітня для Тельців: намагайтеся уникати великих та галасливих компаній. Вам буде корисно пофілософствувати на самоті. Подумайте, що приємного ви можете зробити для рідної людини?

Реклама

Близнята

Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 24 квітня для Близнят: цей день зовсім не підходить для будь-яких кардинальних змін у житті та з'ясування стосунків. Просто пливіть за течією та тримайте свої таємниці при собі.

Рак

Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Реклама

Гороскоп на 24 квітня для Раків: зірки радять присвятити сьогоднішній день сім'ї та якійсь творчості – це заспокоїть нерви і зробить вас щасливішими. А заодно допоможе вам упорядкувати думки.

Лев

Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 24 квітня для Лева: цей вихідний день схиляє до пустопорожнього байдикування – можете навіть не чинити опір. Відпочинок та приємне проведення часу підуть вам на користь.

Діва

Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 24 квітня для Дів: чим більше ви віддасте іншим, тим більше незабаром отримаєте самі. Не бійтеся обдаровувати та радувати оточуючих. А ось ваша принциповість може спровокувати образу.

Терези

Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 24 квітня для Терезів: Постарайтеся сьогодні уникати будь-яких навантажень – нехай тіло відпочине. Зате це слушний час для смакоти у раціоні. Але побережіть шлунок і не зловживайте алкоголем.

Скорпіон

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 24 квітня для Скорпіонів: навіть коли ви захочете відпочити, вас не відпустять обставини. Простіше вимкнути телефон. Це вдалий день для оновлення простору навколо себе.

Стрілець

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 24 квітня для Стрільців: не варто ображатися на кохану людину. Проявіть мудрість і підіть першими на примирення. Будьте обережні: вас затягне рутина побуту, і все здаватиметься невідкладним.

Козоріг

Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 24 квітня для Козорогів: день підходить для неспішного відпочинку, а також планування з рідними справ на найближче майбутнє. Якщо ви послухаєте, що вам кажуть, дізнаєтеся про себе багато нового і хорошого.

Водолій

Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 24 квітня для Водоліїв: сьогодні вдалий час для відволікання від накопичених проблем. Тримайтеся подалі від сімейних розборок, що наближаються. Все вляжеться саме собою і без вас.

Риби

Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 24 квітня для Риб: хоч би як ви не намагалися вирішити всі домашні справи вчасно, ви не встигнете. Краще покличте на допомогу сім'ю Постарайтеся відновити зв'язки зі старими знайомими, з якими втрачені контакти.

Раніше ми розповідали, у яких знаків зодіаку кардинально зміниться життя у квітні-2022. А ще дізнайтесь, кому обов'язково пощастить в коханні у 2022 році.