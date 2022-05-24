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СЬОГОДНІ Лайфхакер Астрологія

Гороскоп на 24 травня для всіх знаків зодіаку: день мудрості

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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24 травня, 05:05
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У Овнів настає період затишшя, а Терезам корисно влаштувати собі релакс.
Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні

Вівторок, 24 травня , на думку астрологів – це місячна доба, наповнена мудрістю й силою, коли для більшості знаків зодіаку буде сприятливо займатися новими справами, отримувати цікаву та корисну інформацію.

Овен

Овен (21 березня – 20 квітня)
Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Гороскоп на 24 травня для Овнів: для вас настає період затишшя у багатьох сферах життя, у тому числі й фінансовій. Навряд чи ви зможете розраховувати на бажаний прибуток. Проте і конфліктів не намічається.

Телець

Телець (21 квітня – 21 травня)
Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 24 травня для Тельців: цей день підходить для реалізації давніх планів, які ви виношували, але через різні причини відкладали. Не варто сумніватися у власних силах, і тоді вам все вдасться.

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Близнята

Близнюки (22 травня – 21 червня)
Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 24 травня для Близнят: на вас чекає трохи напружений день. Намагайтеся не піддаватися на провокації та зберегти емоційну рівновагу – від цього залежить стан здоров'я та самопочуття.

Рак

Рак (22 червня – 22 липня)
Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Гороскоп на 24 травня для Раків: знайомство з потенційними бізнес-партнерами допоможе вам реалізувати давні плани. Не бійтеся озвучувати свої потреби, і ви будете почуті людьми чи Фортуною.

Лев

Лев (23 липня – 21 серпня)
Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 24 травня для Лева: сьогодні ваші спроби відстояти власні інтереси увінчаються успіхом. Це підніме бойовий дух і додасть оптимізму. Будьте готові, що родичі вимагатимуть вашої уваги.

Діва

Діва (22 серпня – 23 вересня)
Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 24 травня для Дів: ви ризикуєте спізнюватися протягом усього дня. Щоб підстрахуватися, краще зробіть запас часу на непередбачені обставини. Їх сьогодні може бути чимало.

Терези

Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 24 травня для Терезів: весь негатив нинішнього дня благополучно пройде повз вас і ваших близьких. Отже, можете розслабитися і не переживати з цього приводу. Влаштуйте собі день релаксу.

Скорпіон

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Гороскоп на 24 травня для Скорпіонів: для вас настає день великих знахідок і маленьких відкриттів. Якщо ви колись щось втратили, зараз є шанс знайти свою пропажу. Не відмовляйте оточуючим у проханнях.

Стрілець

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)
Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 24 травня для Стрільців: сьогоднішній день буде багатий на цікаве спілкування та корисні знайомства. Ваші ораторські здібності можуть підкорити оточуючих, тому краще підготуватися заздалегідь.

Козоріг

Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 24 травня для Козорогів: на вашому обрії з'явиться людина з минулого. Нічому не дивуйтеся – просто прийміть цей факт як даність. Ви відновите контакти та зв'язки, які вважали загубленими.

Водолій

Водолій (21 січня – 19 лютого)
Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 24 травня для Водоліїв: постарайтеся провести день, не навантажуючи себе важливою розумовою та важкою фізичною роботою. Корисніше писати чернетки і складати плани, ніж реалізовувати їх.

Риби

Риби (20 лютого – 20 березня)
Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 24 травня для Риб: цей період підходить для вирішення накопичених особистих проблем. А ось робота може зачекати до наступного дня. Зате ваша наполегливість та чарівність відчинять будь-які двері.

Раніше ми розповідали, які знаки зодіаку супроводжуватиме удача у травні-2022. А ще дізнайтесь, кому обов'язково пощастить у коханні у 2022 році.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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