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СЬОГОДНІ Лайфхакер Астрологія

Гороскоп на 25 червня для всіх знаків зодіаку: метушливий день

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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25 червня, 05:05
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Терезам потрібно розкласти все по поличках, а Водолії поринуть у домашню рутину.
Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні / Фото: Unsplash

Субота, 25 червня , буде відрізнятися суєтою та непостійністю. Астрологи вважають, що цей місячний день може бути досить вибуховим і скандальним, а тому намагайтеся не лихословити і більше мовчати.

Овен

Овен (21 березня – 20 квітня)
Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Гороскоп на 25 червня для Овнів: настає сприятливий час для реалізації ваших ідей у сім'ї. Тільки не йдіть на відкриту конфронтацію. Також будьте обережнішими з технікою, можливі збої в роботі.

Телець

Телець (21 квітня – 21 травня)
Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 25 червня для Тельців: присвятіть цей день своїй другій половинці, зробіть його романтичним. Як варіант, організуйте вечерю при свічках – ось побачите, відповідь не змусить довго чекати.

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Близнята

Близнюки (22 травня – 21 червня)
Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 25 червня для Близнят: щоб вирішити проблему, зірки радять проявити творчість і спробувати мислити нестандартно. Гасіть у собі негативні емоції – вони не принесуть користі.

Рак

Рак (22 червня – 22 липня)
Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Гороскоп на 25 червня для Раків: відразу ж уникайте розмов із людьми, які вам неприємні – ви тільки дарма витратите час на непотрібні суперечки. Довести свою правоту можна іншими способами.

Лев

Лев (23 липня – 21 серпня)
Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 25 червня для Лева: сьогодні ви зустрінете людину, розмова з якою подарує позитивні емоції, запам'ятається надовго і навіть зможе вплинути на ваш колишню світогляд.

Діва

Діва (22 серпня – 23 вересня)
Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 25 червня для Дів: якщо не хочете, щоб ваші секрети стали загальним надбанням, краще спочатку не провокувати цього і нікому не довіряти свої таємниці, навіть найближчим людям.

Терези

Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 25 червня для Терезів: Витратьте вихідний те що, щоб зайнятися наведенням порядку у домі. Це заспокоює. Не звертайте уваги на критику – не варто брати все так близько до серця.

Скорпіон

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Гороскоп на 25 червня для Скорпіонів: це ваш день. Сьогодні вам знадобиться ваше вміння зачаровувати людей і переконувати їх у своїй правоті. Ви легко зможете привернути друзів на свій бік.

Стрілець

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)
Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 25 червня для Стрільців: слушний час для кардинальних змін. Вам буде корисно проаналізувати власні недоліки та почати над ними працювати. Стережіться протягів.

Козоріг

Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 25 червня для Козорогів: виниклі проблеми ви зможете успішно вирішити з вигодою для себе, а негативний бік ситуації перетворити на її гідність. Не відмовляйтеся від допомоги друзів.

Водолій

Водолій (21 січня – 19 лютого)
Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 25 червня для Водоліїв: наберіться терпіння, тому що вам доведеться виконати домашню роботу за інших. Так що вам не уникнути побутової рутини, але зробити це краще на позитиві.

Риби

Риби (20 лютого – 20 березня)
Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 25 червня для Риб: ви ризикуєте витратити час на якесь марне заняття. Краще не пропустіть цікаву пропозицію дня. А ще будьте готові до любовної пригоди.

Раніше ми розповідали про знаки зодіаку, які розбагатіють на тижні 27 червня – 3 липня. А ще дізнайтесь, кому обов'язково пощастить у коханні у 2022 році.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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