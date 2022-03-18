Гороскоп на сьогодні, 18 березня, для всіх знаків зодіаку

Тельцям не потрібно розмінюватися на дрібниці, а у Скорпіонів виникнуть сумніви.

Гороскоп на сьогодні / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Війна тяжко діє людей, а до того ж сьогодні емоційна напруга наростає за рахунок весняної повні, яка пройде о 9 годині 18 хвилині за київським часом.

Що готує п'ятниця, 18 березня , кожному знаку зодіака для українців? Настає день внутрішньої свободи та розкутості, коли корисно замислитися над сенсом свого життя.

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Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 18 березня для Овнів: незакінчених справ завжди вистачає, але сьогодні вам просто необхідно почати займатися чимось новим. Це і перезавантаження, і відволікання для втомленого мозку. Подумайте, яке бажання ви можете втілити у реальність.

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Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на 18 березня для Тельців: сконцентруйте всю свою енергію на досягненні основної мети, а от по дрібниці розмінюватися не варто, інакше вас на все просто не вистачить. Також не йдіть на компроміси – вони вам зашкодять.

Близнята (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на 18 березня для Близнят: настав час виговоритися, а для цього вам, як повітря, потрібний вдячний слухач. Краще, ніж близький друг, із цією роллю навряд чи хтось упорається. Так що перешерстіть свій телефон і дзвоніть.

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Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 18 березня для Раків: вам є сенс задуматися про те, щоб змінити своє оточення. Можливо, це стосується не лише особистого життя, а й місця проживання. Головне – не забувайте про власну безпеку.

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на 18 березня для Лева: сьогодні хтось із членів вашої сім'ї зможе досягти бажаного. Однак вам не варто дратуватися з цього приводу. Намагайтеся у пориві гніву нікому не наговорити зайвого.

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 18 березня для Дів: сьогодні у вас є всі шанси стати причиною чиєїсь радості. Ви самі знаєте, як це приємно, коли ви можете підняти настрій близьким. Не упускайте такої можливості, особливо у складний час.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 18 березня для Терезів: хоч би як ви не намагалися, але приховати свої негативні емоції вам буде вкрай складно. Чи то повня, чи сформована обстановка дасть про себе знати. Намагайтеся хоча б нікого не образити.

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Гороскоп на 18 березня для Скорпіонів: сьогодні ні в чому не можна бути впевненим до кінця. Отже, перш ніж щось робити, проведіть розвідку. Найкраща тактика – сім разів відміряти, а вже потім рубати з плеча надійно та ґрунтовно.

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на 18 березня для Стрільців: можете нарешті дозволити собі розслабитися. Вам непогано було б поспати. Але навіть просто релакс із чашкою трав'яного чаю подіє заспокійливо на нервову систему.

Козоріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 18 березня для Козорогів: будьте пильні: у вашому оточенні з'явилася або скоро виникне людина, яка вміло пудрить мозок не лише вам, а й іншим людям. Корисно вивести її на чисту воду.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на 18 березня для Водоліїв: сьогодні стартує новий етап у важливій сфері вашого життя. Це може бути кар'єра чи взаємини. Але тепер не має значення, готові ви до цього чи ні. Просто будьте певні у власних силах.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 18 березня для Риб: для вас сьогодні важливо не піддаватися на провокації та не відповідати на чужі шпильки. Буде краще, якщо ви з головою зануритеся у щоденну рутину, не дуже вникаючи у причини і наслідки.

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