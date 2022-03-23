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СЬОГОДНІ Лайфхакер Астрологія

Гороскоп на сьогодні, 23 березня, для всіх знаків зодіаку

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23 березня, 05:00
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Дівам доведеться виконувати обіцянки, а Риби готові до конструктивної бесіди.
Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

На думку астрологів, навіть у важкий час війни прояв нерозсудливості в середу, 23 березня , буде невиправданим і може призвести до небажаних наслідків. Так, цю місячну добу складно назвати спокійним періодом, але багато залежить саме від людей, а не від зірок.

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Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 23 березня для Овнів: у вашій голові рояться безліч креативних ідей та думок. Виберіть кілька тих, які вам більше подобаються, і спробуйте втілити їх у життя. А заразом підніміть свою самооцінку.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на 23 березня для Тельців: ви і самі розумієте, що сьогодні – не найкращий час для початку нових справ. Тим більше, що ви зі старими ще до кінця не розібралися, а сил зараз у вас не дуже багато.

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Близнята (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на 23 березня для Близнят: припиніть критикувати себе – це неконструктивно і справі не допоможе. Краще подумайте, яким чином довести оточуючим і собі заодно, що ви унікальні і неповторні – адже це правда.

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Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 23 березня для Раків: вам важливо проявляти особливу уважність та пильність. Навіть найменша помилка може дорого вам коштувати. А цей час не підходить для ризикованих заходів. Бережіть себе.

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на 23 березня для Лева: н е дивуйтеся, але іноді найкращий відпочинок – це прибирання квартири, наведення порядку в навколишньому просторі, струкрурування та розкладання по поличках. Це чудово відволікає від поганих думок.

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 23 березня для Дів: Постарайтеся сьогодні не вляпатися в якісь авантюри, тому що успіх може вас зрадити. Дані раніше обіцянки доведеться виконувати. Подумайте, наскільки ви готові до цього.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 23 березня для Терезів: сьогодні хтось із ваших друзів може ненароком озвучити дуже мудру думку. Тож відсуньте свою самовпевненість і не ігноруйте їхні поради – з боку буває видніше, що краще.

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Гороскоп на 23 березня для Скорпіонів: останнім непростим часом ви так мало уваги приділяли питанням, пов'язаним з особистим життям, що воно нахилилося і тепер дає про себе знати. Нехай інші справи день почекають.

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на 23 березня для Стрільців: сьогодні – слушний час зайнятися чимось новим. Будьте певні, це те, що вам потрібно. Навіть якщо оточуючі вас не зрозуміють, не відмовляйте собі у потребі оновлення та перезавантаження.

Козоріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 23 березня для Козорогів: настрій мінливий – від безсилої люті та підвищеної емоційності вас раптом хитне у бік ніжних почуттів до тих, кого ви любите. Іноді корисно просто плисти за течією.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на 23 березня для Водоліїв: залиште у спокої телевізор, новини та мережу, дайте думкам прийти до тями – вони просто втомилися. Краще займіться рукоділлям або почитайте книгу на абсолютно абстрактну тему.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 23 березня для Риб: посваритися ви завжди встигнете. А ось знайти спільні ідеї та конструктивні думки – завдання не з простих, але цілком здійсненних. Ви можете не лише повернути старих друзів, але й придбати нових.

Раніше ми розповідали, хто зі знаків зодіаку наймужніший.

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