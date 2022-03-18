Лайфхакер
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС 🎒 Тривожна валізка
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Лайфхакер Астрологія

Місячний календар на тиждень 21-27 березня 2022 року

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
18 березня, 10:40
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Згідно з місячним календарем, наприкінці березня найнебезпечнішим днем буде п'ятниця.
Який сьогодні день місяця
Який сьогодні день місяця / Фото: Unsplash

Детальний місячний календар на кінець березня 2022 року розповість вам про фази Місяця та знаки зодіаку, в яких він перебуває, а також характеристику кожного місячного дня.

Як Місяць впливає на життя людей, які дні обіцяють бути більш вдалими, а які найнебезпечнішими, дізнайтеся з місячного календаря на період 21-27 березня 2022 року.

Реклама

Також не забудьте, що в останню неділю березня, 27-го числа, Україна перейде на літній час.

Місячний календар по днях на тиждень 21-27 березня 2022 року

  • 21 березня, понеділок – 20-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Скорпіон. Фаза Місяця – повня. День духовного зростання і перемоги, вам усе під силу, ви впораєтеся з будь-якими завданнями.

  • 22 березня, вівторок – 21-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Стрілець. Фаза Місяця – повня. Активний день на перший план виходять такі якості, як сміливість, відвага, ризикованість.

Реклама
  • 23 березня, середа – 21-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Стрілець. Фаза Місяця – повня. День наповнений рішучістю й іноді доводить до нерозсудливості.

  • 24 березня, четвер – 22-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Козоріг. Фаза Місяця – повня. День мудрості та отримання знань, не пропустіть можливість пізнати нове.

  • 25 березня, п'ятниця – 23-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Козоріг. Фаза Місяця – остання чверть о 7:38. Тяжкий агресивний день, коли бажано стримувати свої емоції.

Реклама
  • 26 березня, субота – 24-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Козоріг. Фаза Місяця – остання чверть. День мудрості та сили, коли сприятливо займатись новими справами.

  • 27 березня, неділя – 25-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Водолій. Фаза Місяця – остання чверть. Розмірений пасивний день, який краще провести у спокої та усамітненні.

Раніше ми публікували календар вихідних днів та свят у березні 2022 року в Україні .

Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Лайфхакер
Показати ще
Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Всі новини Life
Показати більше
Все про зірок
Більше новин
Привітання на усі випадки життя
Наші янголи-охоронці

Старший солдат Пархомук Віталій. Під час контрнаступу на війська загарбників в районі міста Макарів (Київська область) завдав значної шкоди ворогові і загинув, прикриваючи побратимів. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Генерал-лейтенант Павлюк Олександр - голова Київської ОВА, керує обороною столичного регіону. До 15 березня був командувачем Об’єднаних сил, успішно тримав оборону на Сході України. За особисту мужність і героїзм отримав звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка». Київщина - в надійних руках!
Слава Україні!
Місячний календар на тиждень
14 — 20 березня
Вплив на життя
Сприятливі та небезпечні дні у березні
Місячний календар
Що треба робити?

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти