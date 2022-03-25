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СЬОГОДНІ Лайфхакер Астрологія

Гороскоп на сьогодні, 25 березня, для всіх знаків зодіаку

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25 березня, 05:00
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Овнам потрібно виявити завзятість, а Левам важливо дотримуватися нейтралітету
Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні / Фото: Колаж: Сьогодні

Не треба бути астрологом, щоб розуміти та відчувати на собі: воєнний час завдає непоправної шкоди психологічному та фізичному здоров'ю, і залишає відбиток на поведінці. Усім нам складно впоратися з емоціями, і ми часто зганяємо негатив на найближчому оточенні. Взявши на озброєння гороскоп, ви можете уникнути неприємних ситуацій.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 25 березня для Овнів: ваша завзятість сьогодні буде дуже доречною. Доля принесе вам гарну нагоду, але потрібно виявити наполегливість, щоб нею скористатися.

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Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на 25 березня для Тельців: вчора ви могли дізнатися неприємну новину, але намагайтеся не будувати здогадок, оперуйте фактами і зберігайте чистий розум. Близькі люди вас підтримають у всьому.

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Близнюки (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на 25 березня для Близнюків: думайте про хороше, зараз як ніколи ваші думки та бажання близькі до реалізації.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 25 березня для Раків: постарайтеся не піддаватися емоційним сплескам, інакше ви ризикуєте зіпсувати стосунки з людьми, які будь-якої хвилини готові прийти на допомогу. Піддавшись секундній агресії, потім вам знадобиться довгий час відновлення близьких стосунків.

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Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на 25 березня для Львова: будьте готові до того, що ви станете свідком чужої сварки. Не варто втручатися у конфлікт, зайві нерви не підуть на користь, особливо сьогодні.

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 25 березня для Дів: неодмінно візьміть себе в руки. Не розпорошуйтесь на зайву інформацію, сконцентруйтеся на головному і прийміть рішення, яке давно назрівало.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 25 березня для Терезів: сто разів подумайте, перш ніж ухвалити важливе рішення найближчим часом. Ретельно зважте всі за і проти, від цього може залежати ваше майбутнє.

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Гороскоп на 25 березня для Скорпіонів: будьте сьогодні опорою для тих, кому це потрібно. Якщо до вас звертаються з проханням допомогти будь-чим, проявіть великодушність.

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на 25 березня для Стрільців: протягом дня ви дізнаєтесь хорошу новину, проте не варто одразу кричати про неї на весь світ. Зачекайте кілька днів, щоб не зашкодити собі.

Козеріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 25 березня для Козерогів: якщо день не задався, постарайтеся не розпорошувати своє негативне бачення того, що відбувається, на всіх, так ви ризикуєте створити враження "небажаного" співрозмовника. Зараз усім важливо концентруватися на позитиві, і вам теж варто наслідувати цей приклад, щоб не заганяти себе в депресію.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на 25 березня для Водоліїв: забудьте сьогодні про проблеми інших людей, проведіть цей день у тиші, наскільки це можливо за поточних умов. Вам необхідно прийти до тями.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 25 березня для Риб: весь день у вас піде як по маслу, починаючи з пробудження. Невідомим чином вам вдасться абстрагуватися від поганих новин і сконцентруватися на позитиві. Сьогодні вдалий день для побудови планів та цілей, скористайтесь внутрішнім ресурсом.

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