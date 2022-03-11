Місячний календар на тиждень 14-20 березня 2022 року

Згідно з місячним календарем, у середині березня найнебезпечнішими днями можуть стати середа та неділя.

Який сьогодні день місяця / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Детальний місячний календар на середину березня 2022 року розповість вам про фази Місяця та знаки зодіаку, в яких він перебуває, а також характеристику кожного місячного дня.

Який вплив має Місяць на життя людей, які дні обіцяють бути більш вдалими, а які – найнебезпечнішими, дізнайтеся з місячного календаря на період 14-20 березня 2022 року.

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Місячний календар по днях на тиждень 14-20 березня 2022 року

14 березня, понеділок – 13-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Лев. Фаза Місяця – перша чверть. День омолодження, коли корисно зайнятися власним здоров'ям.

15 березня, вівторок – 14-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Лев. Фаза Місяця – перша чверть. День фортуни та удачі, коли все задумане виходить, а багато бажань збуваються.

16 березня, середа – 15-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Діва. Фаза Місяця – перша чверть. Сатанинський день спокус, у цей період людина погано контролює свої слабкості.

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17 березня, четвер – 16-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Діва. Фаза Місяця – перша чверть. День гармонії, спокою та єднання внутрішнього світу із зовнішнім.

18 березня, п'ятниця – 17-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Терези. Фаза Місяця – повня о 9:18. День внутрішньої свободи та розкутості, коли корисно задуматися про своє життя.

19 березня, субота – 18-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Терези. Фаза Місяця – повня. День прояву внутрішньої сутності, коли можна відкрити таємні куточки власної свідомості.

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20 березня, неділя – 19-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Скорпіон. Фаза Місяця – повня. Сатанинський важкий день, коли можна легко піддатися спокусам та обману.

Раніше ми публікували календар вихідних днів та свят у березні 2022 року в Україні.