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Місячний календар на тиждень 28 березня – 3 квітня 2022 року

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25 березня, 10:20
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Згідно з місячним календарем, найбільш небезпечними днями наступного тижня будуть понеділок та четвер.
Який сьогодні день місяця
Який сьогодні день місяця / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Детальний місячний календар на кінець березня – початок квітня 2022 року розповість вам про фази Місяця та знаки зодіаку, в яких він перебуває, а також характеристику кожного місячного дня.

Який впливає Місяць на життя людей, які дні обіцяють бути більш вдалими, а які найнебезпечніші, дізнайтеся з місячного календаря на період 28 березня – 3 квітня 2022 року.

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Місячний календар по днях на тиждень 28 березня – 3 квітня 2022 року

  • 28 березня, понеділок – 26-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Водолій. Фаза Місяця – остання чверть. Метушливий і скандальний день, коли краще помовчати і не лихословити.

  • 29 березня, вівторок – 27-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Риби. Фаза Місяця – остання чверть. День, коли варто прислухатися до своєї інтуїції, а також сприятливо здобувати нові знання.

  • 30 березня, середа – 28-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Риби. Фаза Місяця – остання чверть. Сприятливий і очищаючий день, коли людина відчуває гармонію із собою та навколишнім світом.

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  • 31 березня, четвер – 29-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Овен. Фаза Місяця – остання чверть. Надзвичайно небезпечний період, коли ніч безмісячна, та активізуються темні сили.

  • 1 квітня, п'ятниця – 30-й, 1-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Овен. Фаза Місяця – молодик о 9:25. День всепрощення та планування нових справ.

  • 2 квітня, субота – 2-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Телець. Фаза Місяця – молодик. День сприятливий для вичікування та накопичення сил на нові звершення.

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  • 3 квітня, неділя – 3-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Телець. Фаза Місяця – молодик. День активних дій, все задумане раніше вдасться реалізувати без проблем.

Раніше ми публікували календар вихідних днів та свят у квітні 2022 року в Україні.

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