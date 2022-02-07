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Три знаки, яким цього тижня точно пощастить – 7 – 13 лютого

Ольга Дударенко Ольга Дударенко Астролог Андрій Бугулов Астролог
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7 лютого, 10:00
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Найближчими днями для виконання ваших бажань точно знадобиться трохи везіння, стверджують астрологи, які склали для нас свій прогноз

Через особливості розташування світил, везіння у справах відіграватиме велику роль у всьому, що стосується питань кар'єри та особистих відносин. Так вважають астрологи, які роблять прогнози для "Сегодня".

Навіть якщо ви все ретельно продумуєте, розраховуєте свої дії, то, напевно, найближчими днями виникне потреба в невеликому везінні. Потрібно трішки удачі, щоб усе склалося, як ви хочете. Це буде дуже поширена думка у найближчі сім днів. Кому особливо пощастить 7 – 13 лютого?

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Діва (22 серпня – 23 вересня)

Ви зараз без жодного сумніву чимось захоплені. Не конкретною людиною, а скоріше ідеєю. Але ця ідея земна, матеріальна. Цілком імовірно, що це любовні пригоди. Але можливо це нове хобі або ви знайшли якесь таємне джерело доходів, пов'язане з чималим ризиком. Як би там не було, але якась ідея заволоділа вашою увагою, а все інше вам зараз не цікаво.

І тут на вас чекає відразу дві вдачі. Перша в тому, що задумане вами, можливо, здійсниться. Причому навіть особливих зусиль з вашого боку не потрібно. Потрібно лише одне – рішучість. Її у вас зараз достатньо.

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Друга удача в тому, що справи, на які ви зараз трохи забили, будуть здійснюватися самі або за вашої мінімальної участі. Але так триватиме недовго. Тому терміново починайте думати, як упорядкувати свої справи.

Ну і ще в деяких дрібницях вам везтиме. Наприклад, ви проспали на роботу і прийшли на пару годин пізніше. А ніхто не помітив. Ще варіант ви повернулися з офісу пізно вночі, на сорочці у вас сліди губної помади. Дружина кинула сорочку у прання та не звернула уваги.

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Водолій (21 січня – 19 лютого)

У вас наступного тижня везіння абсолютно особливе. Воно прийде на тлі невизначеності у житті.

Активізувалися пліткарі та заздрісники, на роботі вас критикують. Ви й самі розумієте, що опинилися в непростій ситуації – довкола недоброзичливці. І переживаєте через це.

Але успіх зараз на вашому боці. Це означає, що над вами згущуються хмари, але грози не буде. Втрати у кар'єрі чи особистому житті зараз видаються реальною перспективою. Але потрібно просто перечекати, пересидіти складний час.

Навіть активних дій робити не потрібно. Все має налагодитись само собою. Або ж вимагатиме від вас незначних кроків. Головне зараз – діяти раціонально та зважувати кожне своє рішення.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Цього тижня ви зумієте здійснити свої бажання завдяки щасливому збігу обставин. Але вам не можна діяти наодинці – нічого не вийде. Шукайте людей, які можуть вплинути, зробити протекцію, просто допомогти. Це ключ до вирішення всіх питань. І на таких людей вам зараз везтиме по-справжньому. Тому швидше за все ви досягнете втілення своїх планів у життя. Причому зможете зробити все легко, без видимих зусиль.

Не бійтеся просити про послугу або допомогу. Важливо бути готовим до іншого. За будь-яку допомогу, яку ви зараз отримаєте, в майбутньому, може бути і не так близько, доведеться відплатити тією ж монетою. Але це справедливо?

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