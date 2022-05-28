Три найвибагливіші знаки зодіаку: гороскоп для всіх

Дізнайтеся, кому за гороскопом найважче догодити.

Найвибагливіші знаки зодіаку / Фото: pixabay.com, Колаж: Сьогодні

Раніше ми вже розповідали про знаки зодіаку, які всім незадоволені. З такими людьми складно спілкуватися і їм практично неможливо догодити. Але є іще більш нестерпні особи, у яких настрій може змінюватися по клацанню пальців .

Дивіться наш прогноз і дізнайтеся, хто зі знаків зодіаку, на думку астрологів, найкапризніший і найвибагливіший .

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Лев

Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Лев – представник вогненної стихії і за своєю природою прагне, щоб у його житті все було ідеально . Якщо цього не відбувається, і хтось починає ламати його сценарій, Лев метушиться і страшенно переживає. Представнику цього знака дуже важливо, щоб його всі поважали і цінували, тому схильний ображатися через дрібниці.

Діва

Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Діва – знак скрупульозний до неможливості, вимогливий і моментами просто занудний . Він здатний відчувати мало не кровну образу за те, що хтось не так сприймає бачення світу, не підкоряється його забаганкам і бажанням, не діє під диктовку. А вже диктувати Діва вміє краще за інші знаки зодіаку.

Скорпіон

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Перед прийняттям важливого рішення Скорпіон може довго зважувати всі за і проти. Для нього важливо повністю зорієнтуватися в ситуації, передбачати її та наперед прорахувати можливі варіанти. Скорпіон може чіплятися до незначних речей , тому що вважає, що дрібниць саме не буває.

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Раніше ми розповідали, кому обов'язково пощастить у коханні у 2022 році. Також ми публікували прогноз ведичного астролога, яка дата закінчення війни в Україні.