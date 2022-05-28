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Три самых привередливых знака зодиака: гороскоп для всех

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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28 мая, 20:00
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Узнайте, кому по гороскопу сложнее всего угодить.
Самые привередливые знаки зодиака
Самые привередливые знаки зодиака / Фото: pixabay.com, Коллаж: Сегодня

Ранее мы уже рассказывали о знаках зодиака, которые всем недовольны. С такими людьми сложно общаться по жизни и им практически невозможно угодить. Но есть еще более невыносимые личности, у которых настроение может меняться по щелчку пальцев .

Смотрите наш прогноз и узнайте, кто из знаков зодиака, по мнению астрологов, самый капризный и привередливый .

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Лев

Лев (23 июля – 21 августа)
Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Коллаж: Сегодня

Лев – представитель огненной стихии и по своей природе стремится к тому, чтобы в его жизни все было идеально . Если этого не происходит, и кто-то начинает ломать его сценарий, Лев суетится и страшно переживает. Представителю этого знака крайне важно, чтобы его все уважали и ценили, поэтому склонен обижаться по пустякам.

Дева

Дева (22 августа – 23 сентября)
Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Дева – знак скрупулезный до невозможности, требовательный и моментами попросту занудный . Он способен испытать чуть ли не кровную обиду за то, что кто-то не так воспринимает видение мира, не подчиняется его прихотям и желаниям, не действует под диктовку. А уж диктовать Дева умеет лучше остальных знаков зодиака.

Скорпион

Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Перед принятием важного решения Скорпион может долго взвешивать все за и против. Для него важно полностью сориентироваться в ситуации, предвидеть ее и наперед просчитать возможные варианты. Скорпион может придираться к незначительным вещам , потому что считает, что мелочей-то как раз и не бывает.

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Ранее мы рассказывали, кому обязательно повезет в любви в 2022 году. Также мы публиковали прогноз ведического астролога, какая дата окончания войны в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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