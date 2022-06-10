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СЬОГОДНІ Лайфхакер Астрологія

Три знаки зодіаку, які розбагатіють на тижні 13-19 червня

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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10 червня, 20:00
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Три знаки, яким пощастить із грошима наступного тижня
Три знаки, яким пощастить із грошима наступного тижня / Фото: Колаж: Сьогодні

Майбутній тиждень з 13 по 19 червня навряд чи дуже відрізнятиметься від попереднього у фінансовому сенсі для багатьох знаків. При цьому астрологи не радять опускати руки, навіть якщо у вас непростий період. І радять звернути увагу на ті знаки зодіаку, які виявилися помітно щасливішими за інших – за рахунок чого їм пощастило більше, у чому вони досягли успіху.

Бізнес-гороскоп наступного тижня у всіх різний. Але деяким знакам зодіаку у період 13-19 червня пощастить трохи більше, ніж іншим.

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Близнюки

Близнюки (22 травня – 21 червня)
Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Навіть якщо Близнюки вважають, що грошей найближчим часом взяти ніде – не варто переживати. Відкиньте похмурі думки, закачайте рукава і озирніться довкола. Для такого талановитого знаку завжди знайдеться цікаве заняття , яке буде гідно оплачено і дозволить безбідно жити і навіть шикувати у деякі дні.

Діва

Діва (22 серпня – 23 вересня)
Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Діви процвітають у справах. Примітно, що у більш вигідному становищі опиняться фрілансери і ті, хто працює на себе, порівняно з найманими працівниками. Слушним буде напрям, де потрібно показати індивідуальні якості , а не колективний розум. Кожен працює і заробляє для себе – у цьому буде ваш успіх.

Риби

Риби (20 лютого – 20 березня)
Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Для Риб настав слушний момент згадати свої таланти і втілити їх у життя. Подумайте, що ви любите найбільше, і негайно починайте. Але майте на увазі: який би напрямок ви для себе не вибрали в якості роботи, робіть це якісно та з максимальною віддачею. Людська подяка коштує дорожче за гроші.

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Раніше ми розповідали про знаки зодіаку, які можуть передбачати майбутнє. А також дізнайтесь, кому обов'язково пощастить у коханні у 2022 році.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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