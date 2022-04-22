Лайфхакер
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя ✝ Великдень-2022 📉 Санкції проти Росії
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Лайфхакер Астрологія

Три знаки зодіаку, яким пощастить із фінансами наступного тижня 25 квітня – 1 травня

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
22 квітня, 19:54
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Є знаки зодіаку, які можуть розраховувати на фінансові надходження найближчим часом – прогноз астролога.
Три знаки, яким пощастить із грошима
Три знаки, яким пощастить із грошима / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Прийдешній тиждень з 25 квітня до 1 травня , в цілому, пройде відносно спокійно, незважаючи на сонячне затемнення, що наближається.

Не секрет, що матеріальне питання завжди має велике значення для людей, особливо у такий непростий час. Астрологи кажуть, що зірки мають значний вплив і називають три знаки зодіаку, на яких скоро чекає фінансовий достаток.

Реклама

На їхню думку, деяким людям гроші вдало потрапляють до рук . Згідно з бізнес-гороскопом, є знаки зодіаку, яким у період з 25 квітня до 1 травня пощастить трохи більше , ніж іншим.

Лев

Лев (23 липня – 21 серпня)
Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Колаж: Сьогодні

У представників знаку Лев нарешті настає біла смуга у житті . Ви можете розраховувати на фінансове везіння. Зірки допоможуть подолати різноманітні негаразди на роботі, і Леви зможуть сміливо витрачати гроші не тільки на проживання – вам вистачить також на приємні речі для себе та близьких людей. Головне, чого варто зараз уникати – це борги.

Реклама

Стрілець

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)
Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Стрільцям варто проявити велику активність у фінансовому плануванні та поводженні з грошима. У цьому випадку вам навіть вдасться відкласти чималу суму грошей на майбутнє, адже вони ще знадобляться. Якою б не була великою спокуса, не витратьте усі свої доходи на швидкоплинні розваги або примхи.

Риби

Риби (20 лютого – 20 березня)
Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Реклама

У найближчі кілька днів на представників знака Риби чекає фінансовий успіх, коли гроші пливтимуть у руки самі. Цей період може бути пов'язаний із оновленням і в інших сферах, але він пройде для вас цілком вдало. Головне – не лінуйтеся. Тоді ви зможете отримати і високу посаду, і гарний прибуток.

Раніше ми розповідали, у яких знаків зодіаку кардинально зміниться життя у квітні-2022. А ще дізнайтесь, кому обов'язково пощастить у коханні у 2022 році.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Лайфхакер
Показати ще
Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Все про зірок
Більше новин
Лайфхак тижня
Як пофарбувати мармурові яйця?
Дізнатися
Іменини у травні
Як привітати?
Місячний календар на тиждень
25 квітня - 1 травня
Вплив на життя
Just do it
Дачний календар на травень
Сприятливі дні
Вони не вміють кохати
Найменш влюбливі знаки зодіаку
Скорпіон
Скорпіон
Діва
Діва
Близнюки
Близнюки
1 /2
Хто ще?
Вихідні та свята у квітні
Коли відпочиваємо?
Сприятливі дні у травні
Місячний календар стрижок
Коли стригти волосся?

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти