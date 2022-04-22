Три знаки зодіаку, яким пощастить із фінансами наступного тижня 25 квітня – 1 травня

Є знаки зодіаку, які можуть розраховувати на фінансові надходження найближчим часом – прогноз астролога.

Три знаки, яким пощастить із грошима / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Прийдешній тиждень з 25 квітня до 1 травня , в цілому, пройде відносно спокійно, незважаючи на сонячне затемнення, що наближається.

Не секрет, що матеріальне питання завжди має велике значення для людей, особливо у такий непростий час. Астрологи кажуть, що зірки мають значний вплив і називають три знаки зодіаку, на яких скоро чекає фінансовий достаток.

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На їхню думку, деяким людям гроші вдало потрапляють до рук . Згідно з бізнес-гороскопом, є знаки зодіаку, яким у період з 25 квітня до 1 травня пощастить трохи більше , ніж іншим.

Лев

Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Колаж: Сьогодні

У представників знаку Лев нарешті настає біла смуга у житті . Ви можете розраховувати на фінансове везіння. Зірки допоможуть подолати різноманітні негаразди на роботі, і Леви зможуть сміливо витрачати гроші не тільки на проживання – вам вистачить також на приємні речі для себе та близьких людей. Головне, чого варто зараз уникати – це борги.

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Стрілець

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Стрільцям варто проявити велику активність у фінансовому плануванні та поводженні з грошима. У цьому випадку вам навіть вдасться відкласти чималу суму грошей на майбутнє, адже вони ще знадобляться. Якою б не була великою спокуса, не витратьте усі свої доходи на швидкоплинні розваги або примхи.

Риби

Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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У найближчі кілька днів на представників знака Риби чекає фінансовий успіх, коли гроші пливтимуть у руки самі. Цей період може бути пов'язаний із оновленням і в інших сферах, але він пройде для вас цілком вдало. Головне – не лінуйтеся. Тоді ви зможете отримати і високу посаду, і гарний прибуток.

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