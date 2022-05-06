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СЬОГОДНІ Лайфхакер Астрологія

Три знаки зодіаку, яким пощастить із фінансами наступного тижня 9-15 травня

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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6 травня, 20:00
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Є знаки зодіаку, які не матимуть фінансових проблем найближчим часом – прогноз астролога.
Три знаки, яким пощастить із грошима наступного тижня
Три знаки, яким пощастить із грошима наступного тижня / Фото: Karolina Grabowska, Колаж: Сьогодні, pexels.com

Майбутній тиждень з 9 по 15 травня , може піднести різні сюрпризи – від приємних до не надто. Багатьох людей цікавить, наскільки благополучною вона буде у фінансовому плані, хто зможе розслабитися, а комусь доведеться економити та шукати додаткові джерела фінансування.

На думку астрологів, розташування планет і зірок мають відчутний вплив на багато аспектів життя. Вони назвали три знаки зодіаку, на яких скоро чекає збагачення. Згідно з бізнес-гороскопом, у період з 9 по 15 травня, три знаки зодіаку можуть вважатися справжніми багатіями .

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Близнюки

Близнюки (22 травня – 21 червня)
Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Цей знак навіть у ситуації суцільного безгрошів'я здатний не падати духом, не сумувати та повернути проблему собі на користь. Вся справа в його легкості та вмінні розговорити будь-кого. Наступного тижня на вас чекає зустріч та знайомство з перспективною людиною , який може вплинути на вашу долю і зробити вас надзвичайно багатим. Не проґавте свій шанс.

Діва

Діва (22 серпня – 23 вересня)
Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Цей практичний знак зодіаку не звик сидіти склавши руки, йому потрібно щось робити, щоб досягати результатів. З початку майбутнього тижня Діви будуть повністю поглинені думками про власну справу і зможуть досягти небувалих успіхів, якщо почнуть діяти, не відкладаючи . Перестаньте просто думати та мріяти – одразу ж переходьте до реалізації планів.

Водолій

Водолій (21 січня – 19 лютого)
Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Колаж: Сьогодні

Водолії будуть сповнені енергії та сил, тому їх потрібно просто зорієнтувати та підштовхнути у правильне русло. Далі вони наберуть швидкість, виявлять гостроту мислення, застосують нестандартний підхід і справа піде. Зірки радять знайти перевірене джерело інвестування – Це дозволить добре заробити і навіть по-справжньому розбагатіти.

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Раніше ми розповідали, які знаки зодіаку супроводжуватиме удача у травні-2022 . А ще дізнайтесь, кому обов'язково пощастить у коханні у 2022 році .

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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