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28 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
28 вересня, 07:25
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Міжнародний день загального доступу до інформації, День боротьби проти сказу – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 28 вересня.
28 вересня: яке сьогодні свято
28 вересня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 28 вересня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Яке сьогодні свято, 28 вересня

  • Міжнародний день загального доступу до інформації (International Right to Know Day) – був заснований ЮНЕСКО в 2015 році на честь головного принципу демократичних основ сучасного суспільства шукати, одержувати і поширювати інформацію.
  • Всесвітній день боротьби проти сказу (World Rabies Day) щорічно з 2007 року проводиться за ініціативою Глобального альянсу з контролю сказу з метою привернути увагу до проблеми поширення і наслідків хвороби.
  • День працівників атомної галузі відзначає Казахстан з 2008 року.
  • День державності святкує Чехія 28 вересня на честь покровителя святого Вацлава.
  • День учителя святкують Тайвань і Філіппіни на честь дня народження Конфуція.

Іменинники 28 вересня

День ангела сьогодні відзначають: Андрій, Герасим, Григорій, Дмитро, Євдокія, Іван, Ігнатій, Йосип, Леонід, Людмила, Макар, Максим, Марія, Микита, Микола, Петро, Порфирій, Семен, Степан, Федот, Яків.

Яке сьогодні церковне свято

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28 вересня в православній церкві відзначається віддання свята Воздвиження Хреста Господнього . Знайдення мощей святителя Акакія, сповідника, єпископа Мелітинського, мучеників Максима, Феодота, мучениці Аскліади (Аскліпіодоти), мученика Порфирія. Знайдення мощей першомученика архідиякона Стефана. Преподобного Філофея, пресвітера, в Малій Азії, святителя Йосифа, єпископа Алавердського, святителя Симеона, архієпископа Солунського. Новоникитської ікони Божої Матері.

Народне свято

У народі 28 вересня шанувався Микита Гусятник. День отримав таку назву, тому що саме в цей період починався забій птиці, відгодованої за літо. А ще активно йшло полювання на диких гусей, які нагуляли жир і готувалися до відльоту у вирій. Тому головною стравою на столі була печена гуска. У цей день батьки молилися святому Микиті про одужання дітей.

Прикмети на 28 вересня

  • якщо гуси летять високо – повінь навесні також буде високою;
  • гуси стоять у воді, підгортаючи лапу – до швидких заморозків;
  • гуси купаються у воді – можна чекати на потепління;
  • якщо на деревах з'явився іній – скоро почнуться затяжні дощі.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 28 вересня

  • 1651 – Богдан Хмельницький з поляками уклали Білоцерківський мирний договір.
  • 1939 – в ході Другої світової війни відбулася капітуляція Варшави.
  • 1939 – укладено "Договір про дружбу і кордон між СРСР і Німеччиною".
  • 1944 – почалася Белградська стратегічна наступальна операція.
  • 2009 – індійський космічний апарат Chandrayaan-1 знайшов на Місяці воду.

Хто народився 28 вересня

  • 551 до н. е. – Конфуцій, китайський філософ і мислитель.
  • 1924 – Марчелло Мастроянні, італійський актор.
  • 1928 – Коко Тейлор, американська співачка, "королева блюзу".
  • 1929 – Дмитро Павличко, український поет, перекладач, політичний діяч.
  • 1934 – Бріжит Бардо, французька кіноактриса, співачка, фотомодель.
  • 1968 – Наомі Воттс, британська актриса і продюсер.
  • 1972 – Діта фон Тіз, американська співачка, фотомодель, актриса.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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