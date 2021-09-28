28 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Міжнародний день загального доступу до інформації, День боротьби проти сказу – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 28 вересня.

28 вересня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 28 вересня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Яке сьогодні свято, 28 вересня

Міжнародний день загального доступу до інформації (International Right to Know Day) – був заснований ЮНЕСКО в 2015 році на честь головного принципу демократичних основ сучасного суспільства шукати, одержувати і поширювати інформацію.

Всесвітній день боротьби проти сказу (World Rabies Day) щорічно з 2007 року проводиться за ініціативою Глобального альянсу з контролю сказу з метою привернути увагу до проблеми поширення і наслідків хвороби.

День працівників атомної галузі відзначає Казахстан з 2008 року.

День державності святкує Чехія 28 вересня на честь покровителя святого Вацлава.

День учителя святкують Тайвань і Філіппіни на честь дня народження Конфуція.

Іменинники 28 вересня

День ангела сьогодні відзначають: Андрій, Герасим, Григорій, Дмитро, Євдокія, Іван, Ігнатій, Йосип, Леонід, Людмила, Макар, Максим, Марія, Микита, Микола, Петро, Порфирій, Семен, Степан, Федот, Яків.

Яке сьогодні церковне свято

Реклама

28 вересня в православній церкві відзначається віддання свята Воздвиження Хреста Господнього . Знайдення мощей святителя Акакія, сповідника, єпископа Мелітинського, мучеників Максима, Феодота, мучениці Аскліади (Аскліпіодоти), мученика Порфирія. Знайдення мощей першомученика архідиякона Стефана. Преподобного Філофея, пресвітера, в Малій Азії, святителя Йосифа, єпископа Алавердського, святителя Симеона, архієпископа Солунського. Новоникитської ікони Божої Матері.

Народне свято

У народі 28 вересня шанувався Микита Гусятник. День отримав таку назву, тому що саме в цей період починався забій птиці, відгодованої за літо. А ще активно йшло полювання на диких гусей, які нагуляли жир і готувалися до відльоту у вирій. Тому головною стравою на столі була печена гуска. У цей день батьки молилися святому Микиті про одужання дітей.

Прикмети на 28 вересня

якщо гуси летять високо – повінь навесні також буде високою;

гуси стоять у воді, підгортаючи лапу – до швидких заморозків;

гуси купаються у воді – можна чекати на потепління;

якщо на деревах з'явився іній – скоро почнуться затяжні дощі.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 28 вересня

1651 – Богдан Хмельницький з поляками уклали Білоцерківський мирний договір.

1939 – в ході Другої світової війни відбулася капітуляція Варшави.

1939 – укладено "Договір про дружбу і кордон між СРСР і Німеччиною".

1944 – почалася Белградська стратегічна наступальна операція.

2009 – індійський космічний апарат Chandrayaan-1 знайшов на Місяці воду.

Хто народився 28 вересня

551 до н. е. – Конфуцій, китайський філософ і мислитель.

1924 – Марчелло Мастроянні, італійський актор.

1928 – Коко Тейлор, американська співачка, "королева блюзу".

1929 – Дмитро Павличко, український поет, перекладач, політичний діяч.

1934 – Бріжит Бардо, французька кіноактриса, співачка, фотомодель.

1968 – Наомі Воттс, британська актриса і продюсер.

1972 – Діта фон Тіз, американська співачка, фотомодель, актриса.

Дивіться відео, куди піти з дітьми: розповідають мами-блогери

Реклама

Раніше ми публікували прогноз магнітних бур у вересні 2021 року.