25 квітня 2022: який сьогодні день, що не можна робити, іменини та прикмети

Яке народне і православне свято в українців 25 квітня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
Який сьогодні день, 25 квітня
- День дочки (Daughter's day) – щорічно 25 квітня відзначається добре сімейне свято, присвячене найжіночнішим та найніжнішим членам сім'ї.
- Міжнародний день делегата (International Delegate's Day) – проводиться з 2020 року на згадку про міжнародну конференцію, що проходила у 1945 році в Сан-Франциско, присвячену відновленню миру шляхом вибудовування діалогу між державами та націями.
- Міжнародний день ДНК (DNA Day) – проводиться на честь публікації у 1953 році результатів дослідження структури молекули ДНК. Мета свята – наголосити на важливості наукових досягнень, зроблених у галузі генетики.
- Всесвітній день пінгвінів (World Penguin Day) – екологічне свято, мета якого – збереження тваринного різноманіття нашої планети.
- Всесвітній день боротьби з малярією (World Malaria Day) – був організований ВООЗ у 2007 році з метою проведення ефективної профілактики та боротьби проти цього інфекційного захворювання.
Іменинники 25 квітня
День ангела сьогодні наголошують: Василь, Давид, Іван, Марія, Марфа, Сергій.
Яке сьогодні церковне свято
25 квітня у православній церкві настає Світла седмиця, присвячена святкуванню Христова Воскресіння. Вшановується пам'ять преподобного Василія, сповідника, єпископа Парійського, священномученика Зинона, єпископа Веронійського, преподобного Ісаака Сиріна, у Сполеті Італійському, преподобномучеників Мини, Давида та Іоана, преподобної Анфуси, діви, преподобної Афанасії, ігумені. Святкуються Муромська і Белиніцька ікони Божої Матері.
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Народне свято
У народі 25 квітня шанувався Василь Парильник. День отримав таку назву, бо зазвичай у цей період весна землю парить. Першого дня після Великодня у народі відзначали Поливальний понеділок або мокрий понеділок. За традицією, хлопці обливали водою дівчат з ніг до голови, щоб ті були красивими і здоровими. Цей обряд пов'язаний із весняним очищенням тіла та душі за допомогою води, яка здавна наділялася цілющими властивостями, особливо під час церковних свят. А дівчата натомість обдаровували парубків крашанками.
Прикмети на 25 квітня
- якщо день вітряний – літо буде холодним;
- на Василя тепло та сухо – рік буде врожайним;
- дощить – така сама погода буде і на початку травня;
- кого облили у Поливальний понеділок – той отримає здоров'я та очищення;
- якщо облили незаміжню дівчину – до швидкого весілля;
- на другий день Великодня не можна виконувати ніяку роботу;
- не можна сваритися, лаятись, засуджувати, бажати комусь зла.
Цікаві та важливі події в Україні та світі 25 квітня
- 1826 – в Англії запатентовано перше авто із двигуном внутрішнього згоряння.
- 1901 – день народження автомобільних номерів.
- 1953 – у журналі Nature надруковано листи англійців Френсіса Крика та Джеймса Уотсона про створення моделі просторової структури ДНК.
- 1953 – утворено Київське вище інженерне радіотехнічне училище ППО.
- 1994 – створено Національну раду з питань телебачення та радіомовлення України.
Хто народився 25 квітня
- 1900 – Вероніка Черняхівська, українська поетеса, перекладач, онука письменника Михайла Старицького.
- 1907 – Микола Трублаїні – український радянський письменник та журналіст.
- 1917 – Елла Фіцджеральд, американська джазова співачка.
- 1940 – Аль Пачіно, американський актор.
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