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День дочери-2022: красочные картинки и поздравительные открытки

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25 апреля, 05:40
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Сегодня отмечается День дочери: поздравляем всех женщин с праздником

В нынешнем году на следующий день после Пасхи отмечается еще один радостный и приятный семейный праздник – День дочери . Ежегодно он приходится на 25 апреля. По сути, это праздник всех женщин, потому что каждая из них – мамина дочка.

В честь праздника мы собрали для вас лучшие поздравления , тематические картинки, красивые открытки, стихи и пожелания в День дочери.

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Красивые поздравления с Днем дочери в прозе

***

Моя милая доченька, поздравляю тебя с нашим праздником! Желаю жить в мире, с каждым днем расцветать, становиться все лучше и краше, наслаждаться яркими и насыщенными событиями, достигать успехов в любых начинаниях и получать море удовольствия от жизни.

День дочери: поздравительные открытки / Фото: pinterest
День дочери: поздравительные открытки / Фото: pinterest

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***

Наша милая доченька, поздравляем тебя! Пусть все твои дела будут успешными, пусть тебе на пути встречаются хорошие люди, пусть тебя сопровождают удача и везение, пусть тебя окружает уважение, счастье и добрые друзья.

Прикольные картинки в День дочери / Фото: pinterest
Прикольные картинки в День дочери / Фото: pinterest

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***

Доченька, желаю тебе яркого сияния красоты, молодости и счастья, желаю чудесного настроения, мира, удачи и любви. Пусть тебя всегда окружают добрые люди, пусть для тебя не будет ничего невозможного.

День дочери: поздравительные открытки / Фото: pinterest
День дочери: поздравительные открытки / Фото: pinterest / Фото: Pinterest

С Днем дочери: добрые поздравления в стихах

***

Дочь любимая моя,
Поздравляю я тебя.
Пусть свершаются мечты.
Счастья, мира, доброты.

Открывай мир для себя.
Относись к семье любя.
Я всегда горжусь тобой.
В мире больше нет такой.

Прикольные картинки в День дочери / Фото: pinterest
Прикольные картинки в День дочери / Фото: pinterest

***

Будь веселой и красивой.
Поздравляю я тебя!
Радости во всем желаю.
Будь счастливой, дочь моя.

Будь удачливой, здоровой.
Пусть сбываются мечты.
Получить тебе желаю
Все, чего захочешь ты.

С Днем дочери: добрые поздравления и картинки в праздник / Фото: pinterest
С Днем дочери: добрые поздравления и картинки в праздник / Фото: pinterest / Фото: Pinterest

***

Доченька славная, милая самая,
Прими поздравленья мои.
Тебе пожелаю я самого главного –
Большой бесконечной любви.

Чтоб рядом с тобою всегда были, доченька,
И близкие все, и друзья.
Для близких людей ты будь счастья источником,
Родная дочурка моя!

Ранее мы рассказывали, кого и когда поздравляем с днем ангела в апреле-2022. Отправляйте лучшие поздравления с днем рождения в стихах, прозе и смс. Также вы можете адресовать красивые поздравления подруге.

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