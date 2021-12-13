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Як красиво упаковати подарунок на Новий рік та Різдво-2022

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
13 грудня, 15:29
В закладинки
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Мало просто вибрати подарунок до свята – потрібно його ще ефектно презентувати
Як упакувати подарунок
Як упакувати подарунок / Фото: Колаж: Сьогодні

Підготовка до прийдешнього Нового року 2022 йде повним ходом. І це правильно: не варто відкладати все на останній день – його, як завжди, не вистачить. Краще заздалегідь продумати декор кімнати, вбрання для ялинки, прикрашання новорічних страв. А ще обов'язково оформити подарунки для друзів, рідних та близьких людей.

Ми підготували для вас кілька прикольних і цікавих ідей з фото, як красиво, ефектно та незвичайно упаковати новорічні подарунки .

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Як упаковувати подарунки: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Еко-упаковка

Як упаковувати подарунки на Новий рік / Фото: pinterest
Як упаковувати подарунки на Новий рік / Фото: pinterest

Останнім часом дуже модно і стильно виглядає упаковка подарунків із еко-матеріалів . Звичайний обгортковий папір доповнюється декором із мішковини, мотузок та мініатюрних композицій із гілочок, ягід, горіхів, шишок, квітів – на ваш вибір. І не забудьте про приємний підпис, щоб ваш подарунок не загубився під ялинкою.

  • Лайфхак 2. Яскраві обгортки

Як упаковувати подарунки на Новий рік / Фото: pinterest
Як упаковувати подарунки на Новий рік / Фото: pinterest

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Альтернативний варіант – барвистий та помітний обгортковий папір із гарним малюнком, строкатим орнаментом та не менш яскравими стрічками. Повз такий подарунок складно пройти, його неможливо не помітити – до нього так і тягнуться руки і хочеться розпакувати його першим.

  • Лайфхак 3. Мандариновий декор

Як упаковувати подарунки на Новий рік / Фото: pinterest
Як упаковувати подарунки на Новий рік / Фото: pinterest

Оформити новорічні подарунки можна за допомогою мандаринок. Придумайте гарну мініатюрну композицію , закріпіть нитками та обв'яжіть свій презент.

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  • Лайфхак 4. Розмальований папір

Як упаковувати подарунки на Новий рік / Фото: pinterest
Як упаковувати подарунки на Новий рік / Фото: pinterest

Можна купити готовий папір і загорнути в нього свій подарунок. Але якщо ви людина творча, можете самі придумати свій неповторний малюнок і прикрасити обгортку або наштампувати орнамент. Для цього вам знадобиться губка або, наприклад, сира картоплина , з якої легко вирізати шаблон.

  • Лайфхак 5. Декор пакетів

Як упаковувати подарунки на Новий рік / Фото: pinterest
Як упаковувати подарунки на Новий рік / Фото: pinterest

Простий і нудний паперовий пакет можна оживити, якщо оформити його по-новорічному. Зробіть аплікацію із кольорового паперу, а рукавички виріжте зі старих журналів чи навіть нот.

  • Лайфхак 6. Упаковка із тканини

Як упаковувати подарунки на Новий рік / Фото: pinterest
Як упаковувати подарунки на Новий рік / Фото: pinterest

Замотати подарунок можна не тільки в папір, а й пошити милу торбинку із тканини . У такі маленькі мішечки зручно складати частування, мандаринки, горіхи чи невеликі презенти.

  • Лайфхак 7. Кругла упаковка

Як упаковувати подарунки на Новий рік / Фото: pinterest
Як упаковувати подарунки на Новий рік / Фото: pinterest

Якісь круглі предмети запакуйте у вигляді яскравої апетитної цукерки . Така обгортка може приховувати каструльку, тарілку, блюдо, підставку під гаряче тощо.

  • Лайфхак 8. Упаковка-мішок

Як упаковувати подарунки на Новий рік / Фото: pinterest
Як упаковувати подарунки на Новий рік / Фото: pinterest

Для великих, об'ємних, м'яких подарунків підійде звичайний мішок , оформлений у вигляді сніговика. Подушку, плед або светр складіть у пакет, перев'яжіть бантом, прикріпіть ніс та очі, а зверху надягніть червону шапку.

  • Лайфхак 9. Упаковка для пляшок

Як упаковувати подарунки на Новий рік / Фото: pinterest
Як упаковувати подарунки на Новий рік / Фото: pinterest

Щоб ефектно презентувати шампанське, зв'яжіть або зшийте такого веселого сніговичка. Пляшка не розіб'ється під час транспортування , а після свята ще послужить гарним декором.

Раніше ми розповідали, як задобрити Тигра, щоб Новий рік 2022 був вдалим і щасливим.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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