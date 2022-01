"Щедрик, щедрик, щедрівочка": текст пісні російською, українською та англійською мовами

Знаменитий "Щедрик" виконують українською, російською та англійською мовами – розучіть слова пісні разом із дітьми.

Щороку напередодні Різдвяних свят ми згадуємо безсмертний шедевр українського композитора Миколи Леонтовича – "Щедрик" .

Ця пісня народжувалася довго, пройшла кілька редакцій автора, була перекладена багатьма мовами, помандрувала світом у виконанні українського хору і, нарешті, завоювала всесвітню популярність та любов .

В Україні "Щедрик" часто виконують під час Святок разом із різдвяними та новорічними щедрівками та колядками.

Пропонуємо вам вивчити цю популярну пісню разом із дітьми.

Повний текст пісні "Щедрик" українською мовою

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка,

Стала собі щебетати,

Господаря викликати:

– Вийди, вийди, господарю,

Подивися на кошару,

Там овечки покотились,

А ягнички народились.

В тебе товар весь хороший,

Будеш мати мірку грошей.

Хоч не гроші, то полова,

В тебе жінка чорноброва.

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.

Адаптація тексту "Щедрик" російською мовою

В звездную ночь Христос рожден.

В яслях простых был положен.

Ангел с небес в поле сходил,

Он пастухам весть возвестил:

"Радуйтесь все – Христос рожден.

В яслях простых был положен"

Слава, слава, слава Богу в вышних!

Человекам всем благоволенье!

Ангельский хор песнь воспевал,

Мир на земле провозглашал.

Англійська версія "Щедрика" Carol of the Bells

Ця різдвяна пісня є англійською адаптацією. Вперше "Щедрик" прозвучав на концерті в Карнегі-Холлі в Нью-Йорку сто років тому, у 1921 році. Вона так сподобалася за океаном, що у 1936 році було створено версію слів пісні англійською мовою. Петро Вільховський зобразив її як передзвон дзвіночків, і вона стала називатися " Колядка дзвіночків ".

Hark how the bells,

sweet silver bells,

all seem to say,

throw cares away



Christmas is here,

bringing good cheer,

to young and old,

meek and the bold,



Ding dong ding dong

that is their song

with joyful ring

all caroling



One seems to hear

words of good cheer

from everywhere

filling the air



Oh how they pound,

raising the sound,

o'er hill and dale,

telling their tale,



Gaily they ring

while people sing

songs of good cheer,

Christmas is here,



Merry, merry, merry, merry Christmas,

Merry, merry, merry, merry Christmas,



On on they send,

on without end,

their joyful tone

to every home



Ding dong ding… dong!

Ексклюзивна антиковідна щедрівка від "Сьогодні"

Щедрик-щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ковідочка,

Ми тут її проженемО,

Ластівочку запросимО.

В хату летять щастя й добро,

Будьте здоро, sisters і bro!

