Сонце у Водолії – як це впливає на кожну людину, її характер та настрій

Водолій в астрології вважається непередбачуваним та парадоксальним знаком. Поки Сонце проходить через цей знак, можуть відбуватися різні сюрпризи – від погодних до політичних.

Водолій – один із трьох зимових знаків. До зимових знаків астрологи відносять також Козеріг та Риби.

Цього року Сонце входить на знак Водолія 20 січня 2021 року о 4:39 за київським часом. Сонце залишиться в цьому знаку до 18 лютого 2022 року. А 18 лютого о 18:42 Сонце покине знак Водолія і увійде на знак Риб.

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Перші зображення знака Водолія з'явилися ще у Стародавньому Єгипті. Його зображували з витягнутими вперед руками, і з чашею кожної з них. В одній чаші – жива вода, в іншій – мертва.

Вважається, що Водолій – знак, що тримає зв'язок між Землею та Космосом. Символічно цей зв'язок зображають як воду, що ллється з небес. Але й інші "види зв'язку з космосом" також стосуються знака Водолія, наприклад, електрика та радіохвилі.

Відомі Водолії та характеристика знака

Люди, що народилися під знаком Водолія, майже завжди трішки "космонавти". Вони хоч трохи, та не від цього світу. Водолії оригінальні, навіть екстравагантні. Їх цікавить все нове та незвичайне. У тому числі багато видатних учених, поетів, музикантів.

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Такою кількістю великих учених, як серед Водоліїв, не може похвалитися жоден інший знак Зодіаку. Ну, наприклад, видатні Водолії:

винахідник електричної лампочки Томас Едісон,

один із основоположників космічного природознавства Олександр Чижевський,

астрономи Галілео Галілей та Микола Коперник,

Чарльз Дарвін, який створив теорію еволюції,

Андре Марі Ампер – фізик, який довів існування електричного струму,

Лев Ландау – фізик-теоретик, один із творців радянського проекту атомної бомби,

Сергій Капіца – теж фізик та математик, який також вважається одним із основоположником кліодинаміки (науки, що вивчає історичні процеси з математичних моделей).

Взагалі, Водолій – символ геніальності. Кожен Водолій має особливий, унікальний дар. Правда, цей дар може бути не особливо застосовний з практичної точки зору.

Будуть форс-мажори – чого чекати, поки Сонце проходить через знак Водолія

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Коли Сонце у Водолії, космічні сили обов'язково втручаються у земне життя. Людей це скоріше напружує, ніж тішить.

Допустимо, ви спланували найближчими днями. Має намір спокійно працювати і розважатися у вільний час. І тут, бац! – Втрутилися космічні сили. Усі ваші плани сплуталися, у голові — хаос.

Водолій завжди вносить трохи хаосу до земних справ. Поки Сонце у Водолії, планів краще не будувати. Потрібно готуватись до змін. Ще краще – самі ці зміни створювати. Тоді ви відповідатимете енергетиці цього знака.

Наприклад, начальство зібрало всіх на нараду. Каже, чому продажі не зростають. Ви кажете – причина у неефективному управлінні, також треба міняти систему логістики. Усі пожвавлюються, шумлять, сперечаються. Якщо ви так сказали, ви відчуваєте на собі енергетику Водолія.

Водолій – це знак поновлення, реформації. Часто зміни сприймаються болісно. Але вони необхідні, оскільки без оновлення зачахне будь-яке суспільство, фірма чи проект.

Наш президент Володимир Зеленський з гороскопу – Водолій. Багато хто лає його за спірні рішення. Але прийшов Зеленський до влади на хвилі очікування на оновлення країни. Тобто саме як Водолій. І найбільше його не люблять консерватори. Ті, хто не хоче змін.

Віце-прем'єр Михайло Федоров, який створив Дію, також Водолій. І його нововведення знову-таки водолійське. Дія – незвична штука, багатьом важко її освоїти. Але це все ж таки зручніше, ніж стояти в чергах до кабінетів дрібних бюрократів, щоб отримати якийсь дурний дозвіл.

Проблема тільки в тому, що окрім свідомого оновлення, з ініціативи Зеленського або вашого боса, події, що порушують плани, можуть відбуватися і самі собою, поки що Сонце у Водолії. Одним словом, можуть бути форс-мажори

Сонце у Водолії – чого чекати у 2022 році

Поки Сонце проходить знак Водолія в 2022 році, готуйтеся до деякого хаосу, плутанини і плутанини. Ваші плани можуть змінюватися, а очікування та надії не виправдаються. Втім, не всі. Якщо ви хочете дізнатися щось нове або зайнятися справою, абсолютно незвичною для себе, Водолій буде повністю на вашому боці.

Поки Сонце у Водолії, ваша кар'єра під загрозою. На зріст у кар'єрних сходах краще не розраховувати. Зате цей період чудово підходить, щоб звільнитися зі старої роботи і відразу влаштуватися на нову. Також момент вдалий для адаптації в новому колективі, нових знайомств.

Також цей період добрий, щоб встановлювати нові ділові зв'язки. Особливо вдало зможете зав'язати нові контакти із іноземними компаніями. Бажаєте досягти успіху – шукайте партнерів за кордоном.

Водолій – знак, абсолютно байдужий до грошей. Важливі угоди краще не планувати на період, коли Сонце у Водолії. Це особливо стосується таких питань, як покупка чи продаж нерухомості чи авто.

Натомість у цей час добре брати гроші у борг чи залучати інвестиції. Також найнезвичайніші і навіть ризиковані форми заробітку, гра з криптовалютою і можливо азартні ігри, можуть принести гарний дохід. Але ми проти азарту.

Якщо ви хотіли б залучити кошти друзів на загальну справу, то кращого моменту, ніж період Сонця у Водолії, вам не знайти. Взагалі, Водолій – знак, пов'язаний із дружбою. Ви можете розраховувати, що друзі зараз прийдуть на допомогу підтримають. Також зараз можна зміцнювати дружні зв'язки та мати нові знайомства.

На жаль, не можна сказати про справи любовні. Поки Сонце у Водолії, зростає можливість розривів. Або ви можете відчувати охолодження почуттів до коханої людини. У цей час легко відчути розчарування.

У той же час легко домогтися порозуміння з коханою людиною з життєвих питань. Ще цікавіше обговорювати з ним світоглядні теми – говоріть про книги, фільми чи філософію. Або навіть про політику.

Період Сонця у Водолії, як правило, не найкращий для того, щоб заводити нові романи. Найчастіше буває так: думали закохатися, а знайшли собі доброго друга.

Сонце у Водолії – це момент, який чудово підходить для подорожей. Якщо ви маєте вільний час, подумайте про поїздку за кордон. Вона забезпечить вам купу позитивних емоцій та вражень. Крім того, поїздки зараз приносять удачу, можуть обернутися несподіваними здобутками.

Водолій – знак для здоров'я, загалом, нейтральний. Але коли Сонце у Водолії, послаблюється імунітет людини. І бажано його посилювати: більше фізичних навантажень, більше вітамінів. А ще краще – якнайбільше сонячного світла. Корисно засмагати.

Специфічні хвороби Водолія – розтягнення зв'язок, крепатура. Особливо вразливі ноги, бережіть їх.

Кому найбільше пощастить, коли Сонце у Водолії

Найбільше пощастить:

Вченим, викладачам та студентам – це їхній місяць

Винахідникам, новаторам, тим, хто ставить експерименти

Новим проектам у youtube – те, що розпочато при Сонці у Водолії, буде швидко набирати популярності

Політикам, які виступають проти чинної влади

Бізнесменам, які вирішили відкрити свою справу

А також треба мати на увазі, що Водолій сприяє багатьом людям. Зокрема:

Тим, хто має намір подорожувати, відвідати інші країни

Тим, хто хоче змінити роботу

Тим, хто шукає нових друзів.

Водолій – знак Росії

Кожна країна має свій знак-покровитель. У Росії – це Водолій. Україна – Телець. Ці два знаки мало сумісні з погляду астрології.

Поки Сонце у Водолії, протистояння України та Росії не вщухне. Особливо хвилюючий у цьому плані момент: 1 лютого.

Астрологія – наука про ймовірності, тому точно відповісти питанням, чи буде російське вторгнення, астрологи що неспроможні. Але ймовірність такого повороту подій, як і раніше, висока.

Наш прогноз у тому, що ситуація вирішиться, коли Сонце покине знак Водолія. Тобто ближче до середини лютого.

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