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СЕГОДНЯ Лайфхакер Астрология

Будет трудно не думать о сексе – гороскоп дня на понедельник, 14 февраля

Ольга Дударенко Ольга Дударенко Астролог Андрей Бугулов Андрей Бугулов Астролог "Сегодня"
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14 февраля, 06:00
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Астрологи советуют не идти на поводу у ревности и не ссориться с любимыми

В голову постоянно будут лезть разные мысли. Например, о сексе. Ну, тут конечно и праздник сыграет роль. Но не только. Также сыграет роль приближение полнолуния – до него всего два дня. Полная Луна обостряет чувства, интуицию и влияет на сексуальную сферу человека.

14 февраля 2022 считается днем обольщения человека. Причем, соблазны ведут к проблемам, поэтому астрологи, которые рассчитывают прогнозы для "Сегодня", рекомендуют относительное воздержание.

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Все, что сегодня отвлекает ваше внимание – любовные дела, выпивка или желание во что бы то ни стало что-то себе купить – таит в себе проблему. Она может проявиться не сразу, но станет следствием сегодняшних ваших действий.

Например, вы решили не готовиться к завтрашнему докладу на работе, а полетели на свидание. В итоге, доклад не будет сделан, и на работе у вас могут быть проблемы.

При этом астрологи подчеркивают: день не так уж плох. Настроение будет бодрым, многие начнут неделю на подъеме. Важно не допускать ошибок, следуя на поводу своих желаний.

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"Будет много энергии. Настроение у людей будет преобладать позитивное и доброжелательное, – отмечают астрологи. – Но в этот день возможны сбои в работе, изменения планов, непредвиденное волнение и тревога. Поэтому не ждите от сегодняшнего дня больших результатов".

Самая большая проблема в этот день, по мнению астрологов, – семейные ссоры. У ссор могут быть далекоидущие последствия. Показано уединение. Лучше не нагнетать ситуацию и не проявлять лишних эмоций. Также сегодня нельзя идти на поводу у ревности.

Важные дела лучше начинать после 13:30 или рано утром. Около полудня будет Луна без курса.

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Что сообщают древние астрологические рукописи

В классических трактатах по астрологии о дне с расположением светил, как 14 февраля, написано:

  • Проще обычного сегодня получить травму, ушиб, пораниться;
  • Нельзя сегодня есть яблоки и пить яблочный сок, полезно есть калину;
  • Ссора сегодня – к беде;
  • День связан с проблемами поджелудочной железы, может проявиться панкреатит; поэтому лучше избегать острого, жареного, соленого, не пить алкоголь;
  • Плохо сегодня принимать подарки – за ними могут потянуться проблемы, долги, обязанности. Но на подарки от любимого человека это не распространяется.

Кого ждет удача и о чем приметы дня

Приметы дня: повстречать собаку, даже если она облаяла – к большой удаче

Цвета удачи в одежде: розовый, кофейный, оранжевый, красный.

Камни-талисманы: агат, морион – черная разновидность кварца.

Значение сновидений: сны могут сбыться, значение снов прозрачно и сразу понятно. Но могут также привидеться кошмары, не стоит придавать им значения.

Каким знакам повезет: Близнецы, Львы, Стрельцы.

Кому надо соблюдать осторожность: Девы, Козероги, Рыбы.

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Ольга Дударенко
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Андрей Бугулов
Андрей Бугулов Астролог "Сегодня"

Автор оригинальной методики составления астрологических прогнозов. В 2002 - 2009 годы работал в украинских спецслужбах в качестве консультанта по космобиологии. Автор серии научных исследований о влиянии космобиологических ритмов на психику и физиологию человека. Говорит, что астрология - не наука, а область знания. Планеты не влияют на человека. Просто их движение и перемены в жизни на Земле происходят в едином ритме, по общим принципам. Астрология как раз и занимается изучением этих принципов.

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