Что ждет Сергея Шойгу: прогноз астролога

Астролог Валентина Виттрок составила гороскоп Сергея Шойгу

Гороскоп Сергея Шойгу / Фото: Коллаж: Сегодня

Личность российского министра обороны в последнее время интересует людей не меньше, чем гороскоп Владимира Путина. Сергея Шойгу часто называют правой рукой российского лидера, поскольку он имеет достаточно серьезное влияние в стране и от него во многом зависит дальнейшее развитие военных событий, в том числе в Украине .

Свою трактовку гороскопа Шойгу высказала известный астролог Валентина Виттрок.

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Гороскоп Сергея Шойгу

Сергей Шойгу родился 21 мая 1955 года в 19 часов 39 минут, в период Гекаты , когда небо безлунное. Обычно считается, что в это время рождаются люди с магическими способностями и "черным глазом". Вполне вероятно, что именно поэтому появился связанный с ним слух о "сибирских шаманах", которые оберегают и энергетически подпитывают Путина.

Карьера: от взлета до катастрофы

На восточном горизонте в момент рождения человека появляется астрологический знак, который называется асцендент. У Шойгу он расположен в 20-м градусе Скорпиона – практически так же, как и у Путина. Этот знак обещает человеку как быстрый взлет, к примеру, в карьере, так и опасность гибели. Шойгу когда-то из министра по чрезвычайным ситуациям превратился в министра обороны.

Этот эффект усиливает Сатурн, который находится рядом с асцендентом, расположенный в 12-м доме его гороскопа . Такое положение обычно указывает на то, что в течение жизни человеку предстоит оказаться в казенном доме – т.е. в тюрьме.

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Также в астрономическом плане Шойгу и Путина роднит расположение в их гороскопах Плутона. У обоих политиков он находится в доме войны в знаке Льва , только у одного в 20-м градусе, а у другого – в 25-м – это свидетельствует о военных действиях на территории других стран.

Магия и градус подлости

Сатурн, который называют "планетой ограничений", расположен в 17-м градусе Скорпиона , который является также градусом экзальтации демонической планеты Черной Луны. Тэбоический календарь дает ему характеристику как градусу подлости и предательства.

Тот факт, что Черная Луна находится в первом доме гороскопа Шойгу, характеризует его как беспринципного человека, способного на подлость, если она будет ему выгодна. Расположение Черной Луны в 9-м градусе Стрельца говорит о карьеризме и опасности гибели от огня.

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Также важным является расположение в гороскопе Шойгу Северного и Южного лунных узлов – Раху и Кету . На Южном лунном узле на 27-м градусе Близнецов в нем находятся Марс и Меркурий, расположившиеся при этом в восьмом доме – доме смерти и экстремальных ситуаций. Такую небесную конфигурацию трактуют так, что в прошлой жизни человек занимался магией и оккультными науками. Теперь же он способен использовать их силу через энергию Марса – планету войны.

Плутон в гороскопе Шойгу находится в напряженных аспектах к соединению Луна-Солнце. Это свидетельствует о деспотизме, проявившемся еще в детстве. Уран в оккультном 25-м градусе Рака дает возможность Шойгу властно влиять на окружающих людей и даже воздействовать на их мысли.

Расплата и ответственность

На то, что Сергею Шойгу предначертано отвечать за совершенные военные преступления, указывают два важных аспекта в его карте.

Точка пересечения эклиптики с небесным меридианом – это медиум цели. Они расположены в 9-м градусе Девы и свидетельствуют о суеверности и влечении к тайному, а также о предстоящих несчастьях в конце жизни.

Натальная Луна Шойгу находится в точном соединении с сатанинской звездой Алголь из созвездия Персея . Она связана с Сатурном, Нептуном, Плутоном и Черной Луной. Это говорит о том, что человек долго может постоянно побеждать, но перед решающей битвой потерпит поражение. Также этот аспект свидетельствует о скрытых заболеваниях, проблемах с законом и неизбежном суде.

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