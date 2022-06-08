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Що чекає на Сергія Шойгу: прогноз астролога

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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8 червня, 18:44
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Астролог Валентина Віттрок склала гороскоп Сергія Шойгу.
Гороскоп Сергія Шойгу
Гороскоп Сергія Шойгу / Фото: Колаж: Сьогодні

Особа російського міністра оборони останнім часом цікавить людей не менше, ніж гороскоп Володимира Путіна. Сергія Шойгу часто називають правою рукою російського лідера, оскільки він має досить серйозний вплив у країні та від нього багато в чому залежить подальший розвиток військових подій, у тому числі в Україні .

Своє трактування гороскопа Шойгу висловила відомий астролог Валентина Віттрок.

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Гороскоп Сергія Шойгу

Сергій Шойгу народився 21 травня 1955 року о 19 годині 39 хвилин, у період Гекати коли небо безмісячне. Зазвичай вважається, що в цей час народжуються люди з магічними здібностями та "чорним оком". Цілком ймовірно, що саме тому з'явилася пов'язані з ним чутки про "сибірських шаманів", які оберігають і енергетично підживлюють Путіна.

Кар'єра: від зльоту до катастрофи

На східному горизонті на момент народження людини з'являється астрологічний знак, що називається асцендент. У Шойгу він розташований у 20-му градусі Скорпіона – практично так само, як і у Путіна. Цей знак обіцяє людині як швидкий зліт, наприклад, у кар'єрі, так і небезпеку загибелі. Шойгу колись із міністра з надзвичайних ситуацій перетворився на міністра оборони.

Цей ефект посилює Сатурн, який знаходиться поряд із асцендентом, розташований у 12-му будинку його гороскопа . Таке становище зазвичай свідчить про те, що протягом життя людині доведеться опинитися у казенному будинку – тобто у в'язниці.

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Також в астрономічному сенсі Шойгу та Путіна ріднить розташування в їхніх гороскопах Плутона. В обох політиків він перебуває у домі війни у знаку Лева , тільки в одного у 20-му градусі, а в іншого – у 25-му – це свідчить про військові дії на території інших країн.

Магія та градус підлості

Сатурн, який називають "планетою обмежень", розташований у 17-му градусі Скорпіона , який є також градусом екзальтації демонічної планети Чорного Місяця. Тебоїчний календар дає йому характеристику як градус підлості та зради.

Той факт, що Чорний Місяць перебуває у першому будинку гороскопа Шойгу, характеризує його як безпринципну людину, здатну на підлість, якщо вона буде йому вигідна. Розташування Чорного Місяця у 9-му градусі Стрільця говорить про кар'єризм та небезпеку загибелі від вогню.

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Також важливим є розташування в гороскопі Шойгу Північного та Південного місячних вузлів – Раху та Кету . На Південному місячному вузлі на 27-му градусі Близнят у ньому знаходяться Марс і Меркурій, які при цьому розташувалися у восьмому будинку – будинку смерті та екстремальних ситуацій. Таку небесну конфігурацію трактують так, що в минулому житті людина займалася магією та окультними науками. Тепер вона здатна використовувати їхню силу через енергію Марса – планету війни.

Плутон у гороскопі Шойгу перебуває у напружених аспектах до з'єднання Місяць-Сонце. Це свідчить про деспотизм, що виявився ще в дитинстві. Уран в окультному 25-му градусі Рака дає можливість Шойгу мати владу над оточуючими і навіть впливати на їхні думки.

Розплата та відповідальність

На те, що Сергію Шойгу призначено відповідати за скоєні військові злочини, вказують два важливі аспекти у його карті.

Точка перетину екліптики з небесним меридіаном – це медіум цілі. Вони розташовані в 9-му градусі Діви і свідчать про забобони і потяг до таємного, а також про майбутні нещастя в кінці життя.

Натальний Місяць Шойгу знаходиться у точному поєднанні із сатанинською зіркою Алголь із сузір'я Персею . Вона пов'язана з Сатурном, Нептуном, Плутоном та Чорним Місяцем. Це говорить про те, що людина довго може постійно перемагати, але перед вирішальною битвою зазнає поразки. Також цей аспект свідчить про приховані захворювання, проблеми із законом і неминучий суд.

Раніше ми публікували прогноз астролога про те, коли закінчиться війна і що буде з Росією. Також дізнайтесь, кому обов'язково пощастить у коханні у 2022 році.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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