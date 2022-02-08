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СЕГОДНЯ Лайфхакер Астрология

Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 8 февраля

Ольга Дударенко Ольга Дударенко Астролог Андрей Бугулов
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8 февраля, 06:45
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Близнецам полезно медитировать, а у Козерогов может быть свидание – астропрогноз на вторник

Сегодня точная фаза Луны – первая четверть. Как правило этот день считается напряженным, нервным. Но не в этот вторник! На 8 февраля особых предостережений у астрологов, составляющих гороскопы для "Сегодня", нет – можно вести переговоры, принимать решения о покупках, даже немного рисковать.

Из минусов сегодняшнего дня: могут быть сложности с работой, требующей кропотливости – будет сложно сосредоточиться. Также некоторых людей может одолевать беспричинное раздражение. Если вы это чувствуете, идите в спортзал. Показаны все силовые упражнения. Они в том числе способны улучшить ваше настроение. А вот что ждет 8 февраля представителей всех знаков Зодиака.

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 8 февраля для Овнов: вы сможете что-то выгодно купить или продать. Также вам могут вернуть долги. У вас повысится аппетит, и даже если затеете сегодня что-то значительное, справитесь легко, не устанете.

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Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на 8 февраля для Тельцов: у вас благоприятный день, один из лучших в феврале. Ожидаются приятные новости. Настроение будет хорошим, а планы осуществятся.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на 8 февраля для Близнецов: ситуация подходит для медитаций. Вы захотите побыть наедине – так проще справиться с будничными заботами. Также вам хочется подумать о будущем. Вероятно, придумаете нечто действительно интересное.

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Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 8 февраля для Раков: день связан с приятными новостями, поездками и дружеским общением. Вероятны неожиданности, даже сюрпризы – но совсем не плохие. Наверное, вы строите планы на будущее и размышляете о задачах на работе, которые предстоит решить на будущей неделе.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на 8 февраля для Львов: у вас будет много мелкой работы, домашних и хозяйственных хлопот. Будет непросто взяться за порученное вам дело, но постепенно оно вас увлечет, захватит. Возможны приятные известия финансового плана.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 8 февраля для Дев: под влиянием чувств можете размякнуть и станете доверчивыми. Произойдет нечто такое, что повысит вашу самооценку. Вообще, ситуация сейчас благоприятна. Вам надо действовать.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 8 февраля для Весов: вас ждут известия из стана ваших недругов. Можете узнать, что они задумали нечто значительное и важное. Это будет полезная информация, и настроение ваше также улучшится, поскольку, получив эту информацию, вы сразу же поймете, что вам надо делать. Только не спешите действовать сразу. Пока надо все обдумать. А благоприятный момент скоро наступит. День может быть связан с денежными поступлениями и покупками.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 8 февраля для Скорпионов: вам сегодня повезет в любви. Также возможны визиты родственников, встречи со старыми знакомыми. Ваши желания исполнятся во всем, кроме финансовой сферы. Впрочем, и здесь может произойти что-нибудь существенное.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на 8 февраля для Стрельцов: будете заниматься своим домом. Возможен мелкий ремонт, уборка, а также покупки полезных в быту вещей. У вас сейчас не слишком много энергии, так что день не подходит для спешки и вообще активных действий. Стоит понаблюдать за своим самочувствием – не переохлаждайтесь, есть риск простудиться.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на 8 февраля для Козерогов: вам повезет в любви, будет много приятных встреч и разговоров. Можете попасть на какой-то праздник или, по крайней мере, побываете в очень приятной и веселой компании. Ваши желания близки к осуществлению, нужно приложить еще немного усилий.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на 8 февраля для Водолеев: можете добиться впечатляющих результатов в своих делах. Особенно это касается переговоров и торговли. Появится возможность неплохо заработать, но результатом вы все равно не будете удовлетворены. Видимо, хотелось большего.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 8 февраля для Рыб: проведете день в позитивной и может быть даже романтической атмосфере. Ситуация благоприятна для любовных дел, свиданий. У вас множество фантазий, которые требуют воплощения. Будете рассказывать о своих похождениях друзьям, распаляя в них зависть.

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8 февраля. Сэнфорд Флеминг. 143 года назад (в 1879-м) в этот день на конференции в Канадском институте Торонто шотландский инженер-железнодорожник предложил ввести во всем мире часовые пояса…
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