Гороскоп на сьогодні, 8 лютого, для всіх знаків Зодіаку

Близнюкам корисно медитувати, а у Козерогов може бути побачення – астропрогноз на вівторок

Сьогодні точна фаза Місяця – перша чверть. Як правило цей день вважається напруженим, нервовим. Але не цього вівторка! На 8 лютого особливих застережень у астрологів, які становлять гороскопи для "Сегодня", немає – можна вести переговори, приймати рішення щодо покупок, навіть трохи ризикувати.

З мінусів сьогодення: можуть бути складнощі з роботою, яка потребує кропіткості – буде складно зосередитися. Також деяких людей може долати безпричинне роздратування. Якщо ви це відчуваєте, йдіть у спортзал. Показано всі силові вправи. Вони, зокрема, здатні покращити ваш настрій. А от що чекає 8 лютого на представників усіх знаків Зодіаку.

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Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 8 лютого для Овнів: ви зможете щось вигідно купити чи продати Вам також можуть повернути борги. У вас підвищиться апетит, і навіть якщо почнете сьогодні щось значне, впораєтеся легко, не втомитеся.

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Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на 8 лютого для Тельців: у вас сприятливий день, один з найкращих у лютому. Очікуються приємні новини. Настрій буде добрим, а плани здійсняться.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на 8 лютого для Близнюків: ситуація підходить для медитацій Ви захочете побути наодинці – так простіше впоратися з буденними турботами. Також вам хочеться подумати про майбутнє. Ймовірно, придумаєте щось справді цікаве.

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Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 8 лютого для Раків: день пов'язаний із приємними новинами, поїздками та дружнім спілкуванням. Імовірні несподіванки, навіть сюрпризи – але не погані. Напевно, ви будуєте плани на майбутнє і розмірковуєте про завдання на роботі, які доведеться вирішити наступного тижня.

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на 8 лютого: у вас буде багато дрібної роботи, домашніх та господарських турбот. Непросто буде взятися за доручену вам справу, але поступово вона вас захопить. Можливі приємні повідомлення фінансового плану.

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 8 лютого для Дів: під впливом почуттів можете розм'якнути та станете довірливими. Відбудеться щось таке, що підвищить вашу самооцінку. Взагалі ситуація зараз сприятлива. Вам треба діяти.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 8 лютого для Терезів: на вас чекають звістки зі стану ваших недругів Можете дізнатися, що вони задумали щось значне та важливе. Це буде корисна інформація, і ваш настрій також покращиться, оскільки, отримавши цю інформацію, ви відразу ж зрозумієте, що вам треба робити. Тільки не поспішайте діяти одразу. Поки що треба все обдумати. А сприятливий момент незабаром настане. День може бути пов'язаний з грошовими надходженнями та покупками.

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Гороскоп на 8 лютого для Скорпіонів: вам сьогодні пощастить у коханні Також можливі візити родичів, зустрічі із старими знайомими. Ваші бажання здійсняться у всьому, крім фінансової сфери. Втім, і тут може статися щось суттєве.

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на 8 лютого для Стрільців: займатиметеся своїм будинком Можливий дрібний ремонт, збирання, а також покупки корисних у побуті речей. У вас зараз не дуже багато енергії, тому день не підходить для поспіху і взагалі активних дій. Варто поспостерігати за своїм самопочуттям – не переохолоджуйтесь, є ризик застудитися.

Козеріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 8 лютого для Козерогів: вам пощастить у коханні, буде багато приємних зустрічей та розмов. Можете потрапити на якесь свято або, принаймні, побуваєте у дуже приємній та веселій компанії. Ваші бажання близькі до здійснення, потрібно докласти ще трохи зусиль.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на 8 лютого для Водоліїв: можете досягти вражаючих результатів у своїх справах Особливо це стосується переговорів та торгівлі. З'явиться можливість непогано заробити, але результатом ви все одно не задоволені. Певне, хотілося більшого.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 8 лютого для Риб: проведете день у позитивній і може бути навіть романтичній атмосфері Ситуація є сприятливою для любовних справ, побачень. У вас багато фантазій, які вимагають втілення. Розповідаєте про свої пригоди друзям, розпалюючи в них заздрість.