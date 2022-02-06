Три знака, которым повезет с деньгами на этой неделе – 7-13 февраля

Открывается множество возможностей для заработков, вложений и удачных покупок, сообщают астрологи "Сегодня"

Астрологи, которые составляют прогнозы для "Сегодня", убеждены, что неделя 7 – 13 февраля – благоприятна для любых дел, касающихся заработка, вложений, покупок. Большинство дел, которые имеют отношения к бизнесу – контракты, договоры, сделки – осуществляются легче обычного, без волнения и напрягов.

Все дело в том, что светила расположены достаточно благоприятно. Нет напряженных взаимодействий между планетами. Поэтому везти будет и тем, кто склонен рисковать, импровизировать в деловых вопросах. И тем, кто медленно и уверенно добивается своей цели.

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Важно лишь одно – что-то предпринимать. Под лежачий камень вода не течет. А вот с этим проблемы: человек при таком расположении светил, как на будущей неделе, часто предпочитает лежать на диване и строить планы. И в планах получается все очень гладко и красиво. Но воплощать эти планы в жизнь человек ленится.

По этой причине бизнес-гороскоп не одинаковый для всех. Есть три знака, которым в бизнесе повезет больше других, потому что все эти знаки будут очень активны на неделе 7-13 февраля.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Чтобы неделя выдалась успешной, вам нужно принять важное решение. Тут может быть два варианта.

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Первый, у вас есть хорошая идея, но нет денег для ее осуществления. Вы знаете, где их взять, но боитесь ответственности. А вдруг идея ваша не такая уж удачная, денег заработать не получится, и вы окажетесь весь в долгах, как в шелках? Решение такое: у вас все получится. Не надо бояться – действуйте.

Второй вариант, у вас крупная сумма денег, и вы думаете, как ими разумно распорядиться, чтобы не профукать по мелочам. Но насчет, куда вложить, идей пока нет. Или же идея – вложить их в недвижимость, но что-то вас смущает. Возможно, мнения друзей или авторитетных для вас людей. В этом случае решение вам надо принимать самому. Не слушайте советов, действуйте так, как считаете правильным. Сейчас оптимальное время для того, чтобы определиться. Потом уже не все будет так гладко и просто, как сейчас.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

У вас в ближайшие дни денег будет больше обычного. Вы и сами понимаете – это не везение. Вы добились всего, благодаря приложенным усилиям. Поэтому вопрос о том, как распорядиться деньгами, отложить их – не праздный.

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Но тут все непросто: вы остро ощущаете потребность в каком-то недешевом приобретении: бытовая техника, гаджет. А может, автомобиль?

Есть противоречие – потратить или отложить? Друзья советуют отложить. Может быть, даже весьма настойчиво. Ну, а вы-то сами что думаете? Деньги под подушкой или на счете в банке сделают вас счастливыми? Если сделают, проблема решена!

Если же вы станете счастливыми, позволив себе дорогие приобретения, проблема тоже решена! Ведь не так важно, сколько денег на вашем счете. Важнее, довольны ли вы жизнью и достаточно ли мотивированы. Если да, то смело делайте покупки. А денег вы еще заработаете.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

По отношению к знаку Рыбы светила расположены очень интересно. Кажется, вы сейчас можете заработать, не прикладывая собственных усилий. Вы в шаге от того, чтобы просто организовать деятельность других людей так, чтобы это приносило вам доход. Но вам не хватает уверенности, что вы все делаете правильно. А поскольку Рыбы – знак колеблющийся, часто сомневаются, то есть риск упустить благоприятный момент, потратив его на раздумья.

Вам надо убеждать людей, единомышленников. Но поскольку вы сомневаетесь, внутренне не уверены, то как же вы сможете заразить своей идеей других? Не ищите поддержки во вне, сконцентрируйтесь на внутренней убежденности. Используйте обаяние, чтобы найти единомышленников. Тогда у вас все получится.