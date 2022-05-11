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СЕГОДНЯ Лайфхакер Астрология

Гороскоп на 11 мая для всех знаков зодиака: день духовности

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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11 мая, 05:05
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Девам судьба показывает знаки, а Рыбы рискуют попасть в сети обмана.
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня

Наступающая среда, 11 мая – это лунный день, напитанный духовностью и философскими взглядами. Астрологи советуют проявлять милосердие и сострадание – они вскоре вернутся сторицей.

Овен

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 11 мая для Овнов: если вас посетят интересные мысли, которые могут показаться странными, не спешите от них отмахиваться. Есть вероятность, что вас осенит гениальная идея, достойная внимания.

Телец

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 11 мая для Тельцов: сегодня полезно заняться наведением порядка на своем рабочем месте, а также в делах и мыслях. Так у вас будет больше шансов освободить пространство для притока энергии.

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Близнецы

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 11 мая для Близнецов: вашим близким грозит неприятность, из-за которой может разразиться конфликт. Но благодаря своему таланту общения, вы сумеете разрешить любые спорные вопросы.

Рак

Рак (22 июня – 22 июля)
Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 11 мая для Раков: сегодняшний день подходит для начала каких-то семейных и бытовых работ, к примеру, строительства или ремонта. Постарайтесь довести все начатые ранее дела до конца.

Лев

Лев (23 июля – 21 августа)
Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 11 мая для Львов: звезды советуют в этот день отказаться от тяжелой физической работы. Поберегите свои силы для более важных дел. Зато в личной жизни у вас намечаются приятные перемены.

Дева

Дева (22 августа – 23 сентября)
Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 11 мая для Дев: не пропустите знаки судьбы, предупреждающие о предстоящих проблемах. Вам следует сделать правильные выводы, и тогда придет решение, как выбраться из ситуации с минимальными потерями.

Весы

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 11 мая для Весов: если к вам обратятся за помощью близкие люди, используйте свой жизненный опыт, чтобы решить их проблемы. Вы окажетесь на высоте и услышите от них слова благодарности.

Скорпион

Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 11 мая для Скорпионов: сегодня не стоит начинать какие-то серьезные дела и заниматься физической работой. Вам придется напрячь мозги для решения вопросов, не связанных с бизнесом.

Стрелец

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 11 мая для Стрельцов: вам придется изменить свои планы по не зависящим от вас причинам. Доверьтесь интуиции. Не стоит вспоминать прошлые обиды, тем более если у вас попросили прощения.

Козерог

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 11 мая для Козерогов: сегодня вопросы бизнеса и личной жизни будут решаться на удивление легко. Так что воспользуйтесь предоставленным шансом, чтобы поправить свое материальное положение.

Водолей

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 11 мая для Водолеев: подготовьте какой-то приятный подарок или сюрприз близкому человеку – вы сумеете поднять настроение и ему, и себе. Иногда подарки приятнее делать, чем получать.

Рыбы

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 11 мая для Рыб: в этот день велик риск обмана и кражи того, что плохо лежит. Будьте осторожны и проявите бдительность, иначе можете попасть в число подозреваемых, причем совершенно безосновательно.

Ранее мы рассказывали, какие знаки зодиака будет сопровождать удача в мае-2022. А еще узнайте, кому обязательно повезет в любви в 2022 году.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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