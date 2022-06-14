Гороскоп на 14 июня для всех знаков зодиака: день полнолуния

Овнам лучше не лезть со своими советами, а Весам стоит повременить с началом новых дел.

Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Вторник, 14 июня , знаменуется сменой лунных фаз – сегодня наступает полнолуние. По мнению астрологов, этот лунный день принесет в жизнь большинства людей гармонию, спокойствие и взаимопонимание.

Овен

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 14 июня для Овнов: вам сегодня важно сберечь собственную репутацию на должном уровне и не вмешиваться в чужие дела. Вы можете помочь другим, только если вас об этом попросят.

Телец

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 14 июня для Тельцов: в этот день вам не стоит заниматься тяжелой физической работой, потому что есть вероятность обострения хронического заболевания. Примите профилактические меры.

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Близнецы

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 14 июня для Близнецов: вас ждет многообещающий день, когда цели окажутся легко достижимыми, а желания имеют все шансы сбыться. Главное – это не распыляться по пустякам и ни на что не отвлекаться.

Рак

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 14 июня для Раков: сегодня вы получите ценную информацию, которая поможет вам разбогатеть. Постарайтесь усовершенствовать свои профессиональные качества – они вам помогут обогнать конкурентов.

Лев

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 14 июня для Львов: будьте готовы к сложностям с решением финансовых вопросов. Пока фортуна отвлеклась на кого-то другого, постарайтесь сэкономить, чтобы скопить и отложить какую-то сумму.

Дева

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 14 июня для Дев: проявите внимательность: похоже, что ваш партнер нуждается в вашей заботе и внимании или же совете. Постарайтесь быть более отзывчивыми, и это вернется к вам сполна.

Весы

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 14 июня для Весов: займитесь планированием. Этот день пока не подходит для начала каких-то глобальных перемен. Но вот небольшой ремонт или хотя бы перестановку мебели сделать можно.

Скорпион

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 14 июня для Скорпионов: готовьтесь к тому, что вам предстоит принять участие в семейных делах близких вам людей. Не оставайтесь в стороне – ваш совет сможет помочь в решении чужих проблем.

Стрелец

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 14 июня для Стрельцов: сегодня ваш день – все пойдет, как по маслу. Однако будьте готовы к тому, что пессимизм или даже депрессия близкого человека может изрядно подпортить вам настроение.

Козерог

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 14 июня для Козерогов: звезды советуют распределить свои обязанности между членами коллектива. В этом случае вы справитесь с работой за считанные часы и еще останется время на отдых.

Водолей

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 14 июня для Водолеев: подходящий день, чтобы посвятить время ознакомлению с интересной или поучительной литературой. Вы откроете для себя что-то новое и сможете применить в деле.

Рыбы

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 14 июня для Рыб: даже если вы смените свой имидж, у вас не получится уйти от давней проблемы. Нужно не бегать, а повернуться к ней лицом. Так что не пытайтесь сами себя обмануть.

Ранее мы рассказывали о знаках зодиака, которые разбогатеют на неделе 13-19 июня. А еще узнайте, кому обязательно повезет в любви в 2022 году.