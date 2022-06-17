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СЕГОДНЯ Лайфхакер Астрология

Гороскоп на 17 июня для всех знаков зодиака: день правдивости

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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17 июня, 05:05
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Ракам полезно обратить внимание на здоровье, а Козероги окунутся в свое прошлое.
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Лунный день, который наступил в пятницу, 17 июня , по мнению астрологов, очень подходит для объективной самооценки. Звезды советуют не обижаться на откровения и критику в ваш адрес, ведь вы и сами стремитесь к откровенности.

Овен

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 17 июня для Овнов: звезды рекомендуют сегодня остерегаться малознакомых людей с подозрительными и заманчивыми предложениями. Вы же догадываетесь, где бывает бесплатный сыр.

Телец

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 17 июня для Тельцов: сегодняшний день принесет приятные новости. Скорее всего, они будут издалека или же вам придется уехать далеко от дома. Не давайте любимому человеку повода для ревности.

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Близнецы

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 17 июня для Близнецов: вряд ли у вас сегодня получится выполнить все задуманное. Вы рискуете надолго застрять на первом же деле, даже не дойдя до середины. Но вы будете довольны процессом.

Рак

Рак (22 июня – 22 июля)
Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 17 июня для Раков: сегодня вам полезно обратить внимание на состояние своего здоровья. Сквозняки и ледяные коктейли – обычные летние капканы. Зато в личной жизни все надежно и стабильно.

Лев

Лев (23 июля – 21 августа)
Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 17 июня для Львов: чтобы найти решение своей проблеме, вы можете обратиться к старому другу. У вас получится симбиоз. Вместе вам будет намного легче решить даже самые сложные вопросы.

Дева

Дева (22 августа – 23 сентября)
Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 17 июня для Дев: будьте готовы к тому, что к вам обратятся за советом. Значит, вы являетесь авторитетом. Постарайтесь вспомнить собственный опыт и поделиться им с окружающими.

Весы

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 17 июня для Весов: не стоит браться за несколько дел одновременно, потому что вас на все не хватит. В результате вы ничего не доведете до логического конца, а это повод расстроиться или разозлиться.

Скорпион

Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 17 июня для Скорпионов: сегодня не ваш день. Настроение будет скакать из крайности в крайность, и это негативно отразится на близких. Лучше займитесь релаксом или хотя бы почитайте.

Стрелец

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 17 июня для Стрельцов: сегодня полезно вспомнить о своих талантах. День располагает к уединению, погружению в себя и размышлениям о жизни. Только не будьте слишком самокритичны.

Козерог

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 17 июня для Козерогов: на повестке дня могут появиться какие-то давние страхи и тайны. Может быть, пора повернуться к ним лицом, а не бежать прочь? Только не пытайтесь побороть их алкоголем

Водолей

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 17 июня для Водолеев: этот день подходит для приятного творческого занятия. Это может быть связано с рисованием, поэзией, музыкой, фотографией. Дайте выход наружу застоявшейся в вас энергии.

Рыбы

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 17 июня для Рыб: вам будет полезно возобновить контакты со старыми знакомыми или давно забытыми друзьями. Возможно, кто-то из них сам выйдет с вами на связь – проявите заботу и внимание.

Ранее мы рассказывали о знаках зодиака, которые разбогатеют на неделе 13-19 июня. А еще узнайте, кому обязательно повезет в любви в 2022 году.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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