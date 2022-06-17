Гороскоп на 17 червня для всіх знаків зодіаку: День правдивості

Ракам корисно звернути увагу на здоров'я, а Козороги поринуть у своє минуле.

Гороскоп на сьогодні / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Місячний день, який настав у п'ятницю, 17 червня , на думку астрологів, дуже підходить для об'єктивної самооцінки. Зірки радять не ображатися на одкровення та критику на вашу адресу, адже ви й самі прагнете відвертості.

Овен

Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Гороскоп на 17 червня для Овнів: зірки рекомендують сьогодні остерігатися малознайомих людей із підозрілими та привабливими пропозиціями. Ви ж здогадуєтеся, де буває безкоштовний сир.

Телець

Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 17 червня для Тельців: сьогодні принесе приємні новини. Швидше за все, вони будуть здалеку або вам доведеться виїхати далеко від будинку. Не давайте коханій людині приводу для ревнощів.

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Близнята

Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 17 червня для Близнят: навряд чи вам сьогодні вдасться виконати все задумане. Ви ризикуєте надовго застрягти на першій справі, навіть не дійшовши до середини. Але ви будете задоволені процесом.

Рак

Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Гороскоп на 17 червня для Раків: сьогодні вам корисно звернути увагу на стан здоров'я. Протяги та крижані коктейлі – звичайні літні капкани. Зате в особистому житті все надійно та стабільно.

Лев

Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 17 червня для Лева: Щоб вирішити свою проблему, ви можете звернутися до старого друга. У вас вийде симбіоз. Разом вам буде набагато легше вирішити навіть найскладніші питання.

Діва

Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 17 червня для Дів: будьте готові до того, що до вас звернуться за порадою. Отже, ви є авторитетом. Намагайтеся згадати власний досвід і поділитися ним з оточуючими.

Терези

Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 17 червня для Терезів: не варто братися за кілька справ одночасно, тому що вас на все не вистачить. В результаті ви нічого не доведете до логічного кінця, а це привід засмутитися або розсердитися.

Скорпіон

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Гороскоп на 17 червня для Скорпіонів: сьогодні не ваш день. Настрій стрибатиме ыз крайності в крайність, і це негативно позначиться на близьких. Краще займіться релаксом або хоча би почитайте.

Стрілець

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 17 червня для Стрільців: сьогодні корисно згадати свої таланти. День сприяє самоті, зануренню в себе і роздумам про життя. Тільки не будьте надто самокритичні.

Козоріг

Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 17 червня для Козорогів: на порядку денному можуть з'явитися якісь давні страхи і таємниці. Може, час обернутися до них обличчям, а не тікати геть? Тільки не намагайтеся побороти їх алкоголем

Водолій

Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 17 червня для Водоліїв: цей день підходить для приємного творчого заняття. Це може бути пов'язано з малюванням, поезією, музикою, фотографією. Дайте вихід назовні енергії, що застоялася в вас.

Риби

Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 17 червня для Риб: вам буде корисно відновити контакти зі старими знайомими чи давно забутими друзями. Можливо, хтось із них сам вийде з вами на зв'язок – проявіть турботу та увагу.

Раніше ми розповідали про знаки зодіаку, які розбагатіють на тижні 13-19 червня. А ще дізнайтесь, кому обов'язково пощастить у коханні у 2022 році.