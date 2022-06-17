Гороскоп на 17 червня для всіх знаків зодіаку: День правдивості

Місячний день, який настав у п'ятницю, 17 червня , на думку астрологів, дуже підходить для об'єктивної самооцінки. Зірки радять не ображатися на одкровення та критику на вашу адресу, адже ви й самі прагнете відвертості.
Овен
Гороскоп на 17 червня для Овнів: зірки рекомендують сьогодні остерігатися малознайомих людей із підозрілими та привабливими пропозиціями. Ви ж здогадуєтеся, де буває безкоштовний сир.
Телець
Гороскоп на 17 червня для Тельців: сьогодні принесе приємні новини. Швидше за все, вони будуть здалеку або вам доведеться виїхати далеко від будинку. Не давайте коханій людині приводу для ревнощів.
Близнята
Гороскоп на 17 червня для Близнят: навряд чи вам сьогодні вдасться виконати все задумане. Ви ризикуєте надовго застрягти на першій справі, навіть не дійшовши до середини. Але ви будете задоволені процесом.
Рак
Гороскоп на 17 червня для Раків: сьогодні вам корисно звернути увагу на стан здоров'я. Протяги та крижані коктейлі – звичайні літні капкани. Зате в особистому житті все надійно та стабільно.
Лев
Гороскоп на 17 червня для Лева: Щоб вирішити свою проблему, ви можете звернутися до старого друга. У вас вийде симбіоз. Разом вам буде набагато легше вирішити навіть найскладніші питання.
Діва
Гороскоп на 17 червня для Дів: будьте готові до того, що до вас звернуться за порадою. Отже, ви є авторитетом. Намагайтеся згадати власний досвід і поділитися ним з оточуючими.
Терези
Гороскоп на 17 червня для Терезів: не варто братися за кілька справ одночасно, тому що вас на все не вистачить. В результаті ви нічого не доведете до логічного кінця, а це привід засмутитися або розсердитися.
Скорпіон
Гороскоп на 17 червня для Скорпіонів: сьогодні не ваш день. Настрій стрибатиме ыз крайності в крайність, і це негативно позначиться на близьких. Краще займіться релаксом або хоча би почитайте.
Стрілець
Гороскоп на 17 червня для Стрільців: сьогодні корисно згадати свої таланти. День сприяє самоті, зануренню в себе і роздумам про життя. Тільки не будьте надто самокритичні.
Козоріг
Гороскоп на 17 червня для Козорогів: на порядку денному можуть з'явитися якісь давні страхи і таємниці. Може, час обернутися до них обличчям, а не тікати геть? Тільки не намагайтеся побороти їх алкоголем
Водолій
Гороскоп на 17 червня для Водоліїв: цей день підходить для приємного творчого заняття. Це може бути пов'язано з малюванням, поезією, музикою, фотографією. Дайте вихід назовні енергії, що застоялася в вас.
Риби
Гороскоп на 17 червня для Риб: вам буде корисно відновити контакти зі старими знайомими чи давно забутими друзями. Можливо, хтось із них сам вийде з вами на зв'язок – проявіть турботу та увагу.
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