Гороскоп на 18 июня для всех знаков зодиака: обманчивый день

Львы с головой уйдут в дела, а Водолеям будет сложно удержаться от выяснения отношений.

Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Этот лунный день, который придет в субботу, 18 июня , будет противоречивым. Астрологи советуют провести его, сдерживая негативные эмоции и не поддаваясь на искушения, которые постоянно будут поступать снаружи и отвлекать от других дел.

Овен

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 18 июня для Овнов: спланируйте свой день заранее. Сегодня вам нужно полагаться на свои силы, если хотите чего-то достичь. Можете полностью довериться своей интуиции – она будет особенно обострена.

Телец

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 18 июня для Тельцов: несмотря на выходной и желание полениться, вам следует довести все начатые дела до их логического завершения. Не нужно ничего оставлять на потом – потом будет сложнее.

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Близнецы

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 18 июня для Близнецов: вам не привыкать к финансовым трудностям. Будьте спокойны – вы сможете им противостоять. Тем более что при необходимости вам помогут самые близкие люди.

Рак

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 18 июня для Раков: сегодня звезды советуют просто расслабиться. Даже окружающие замечают, что вы слишком напряжены и подозрительны в последнее время – это вредит здоровью.

Лев

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 18 июня для Львов: посвятите сегодняшний день решению бытовых вопросов, которые накопились за неделю. Если вы не будете отвлекаться, то останется время еще и на полноценный отдых.

Дева

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 18 июня для Дев: день толкает вас к интересным встречам и полезным контактам. У вас есть все шансы провести время неординарно, насыщенно и ярко. Такие дни обычно радуют и надолго запоминаются.

Весы

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 18 июня для Весов: вполне вероятно, что у вас появился тайный завистник или же соперник, который стремится всячески мешать и ставить палки в колеса. Проявите бдительность и внимательность.

Скорпион

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 18 июня для Скорпионов: старайтесь избегать каких-то однообразных занятий, потому что они вас утомят. День лучше посвятить отдыху – на то он и выходной. Расслабиться поможет любимая музыка.

Стрелец

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 18 июня для Стрельцов: звезды рекомендуют поберечь здоровье, ведь нервные клетки не восстанавливаются. А вот в остальных сферах жизни вас ждет удача, и вы останетесь довольны собой.

Козерог

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 18 июня для Козерогов: организуйте себе выходной так, как вам давно хотелось. Не бойтесь проявлять настойчивость, если вам нужно чего-то добиться, иначе под лежачий камень вода не потечет.

Водолей

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 18 июня для Водолеев: вам следует сдерживать негативные эмоции, чтобы не испортить настроение ни себе, ни людям. Оптимальным будет решение провести день на природе вместе с семьей.

Рыбы

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 18 июня для Рыб: сегодня не стоит поддаваться на уговоры и авантюрные предложения. Лучше направьте свое внимание в сферу романтики и любви – вы обязательно что-нибудь придумаете.

Ранее мы рассказывали о знаках зодиака, которые разбогатеют на неделе 13-19 июня. А еще узнайте, кому обязательно повезет в любви в 2022 году.