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СЬОГОДНІ Лайфхакер Астрологія

Гороскоп на 18 червня для всіх знаків зодіаку: оманливий день

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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18 червня, 05:05
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Леви з головою пірнуть у справи, а Водоліям буде важко утриматися від з'ясовування стосунків.
Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Цей місячний день, який прийде в суботу, 18 червня , буде суперечливим. Астрологи радять провести його, стримуючи негативні емоції та не піддаючись на спокуси, які постійно надходитимуть ззовні і відволікатимуть від інших справ.

Овен

Овен (21 березня – 20 квітня)
Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Гороскоп на 18 червня для Овнів: сплануйте свій день наперед. Сьогодні вам потрібно покладатися на свої сили, якщо хочете досягти чогось. Можете повністю довіритись своїй інтуїції – вона буде особливо загострена.

Телець

Телець (21 квітня – 21 травня)
Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 18 червня для Тельців: незважаючи на вихідний та бажання полінуватися, вам слід довести всі розпочаті справи до їхнього логічного завершення. Не треба нічого залишати на потім – потім буде складніше.

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Близнята

Близнюки (22 травня – 21 червня)
Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 18 червня для Близнят: вам не звикати до фінансових труднощів. Будьте спокійні – ви зможете їм протистояти. Тим більше що за необхідності вам допоможуть найближчі люди.

Рак

Рак (22 червня – 22 липня)
Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Гороскоп на 18 червня для Раків: Сьогодні зірки радять просто розслабитись. Навіть оточуючі помічають, що ви надто напружені та підозрілі останнім часом – це шкодить здоров'ю.

Лев

Лев (23 липня – 21 серпня)
Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 18 червня для Леова: присвятіть сьогоднішній день вирішенню побутових питань, що накопичилися за тиждень. Якщо ви не відволікатиметеся, то залишиться час іще й на повноцінний відпочинок.

Діва

Діва (22 серпня – 23 вересня)
Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 18 червня для Дів: день штовхає вас до цікавих зустрічей та корисних контактів. У вас є всі шанси провести час неординарно, насичено та яскраво. Такі дні зазвичай радують і надовго запам'ятовуються.

Терези

Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 18 червня для Терезів: цілком імовірно, що у вас з'явився таємний заздрісник або суперник, який прагне всіляко заважати і ставити палиці в колеса. Проявіть пильність та уважність.

Скорпіон

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Гороскоп на 18 червня для Скорпіонів: намагайтеся уникати якихось одноманітних занять, тому що вони вас втомлять. День краще присвятити відпочинку – на те він і вихідний. Розслабитись допоможе улюблена музика.

Стрілець

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)
Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 18 червня для Стрільців: зірки рекомендують поберегти здоров'я, адже нервові клітини не відновлюються. А ось в інших сферах життя на вас чекає удача, і ви залишитеся задоволені собою.

Козоріг

Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 18 червня для Козорогів: організуйте собі вихідний так, як вам давно хотілося. Не бійтеся проявляти наполегливість, якщо вам потрібно чогось досягти, інакше під лежачий камінь вода не потече.

Водолій

Водолій (21 січня – 19 лютого)
Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 18 червня для Водоліїв: вам слід стримувати негативні емоції, щоби не зіпсувати настрій ні собі, ні людям. Оптимальним буде рішення провести день на природі разом із сім'єю.

Риби

Риби (20 лютого – 20 березня)
Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 18 червня для Риб: сьогодні не варто піддаватися на умовляння та авантюрні пропозиції. Краще зверніть свою увагу на сферу романтики та любові – ви обов'язково щось придумаєте.

Раніше ми розповідали про знаки зодіаку, які розбагатіють на тижні 13-19 червня. А ще дізнайтесь, кому обов'язково пощастить у коханні у 2022 році.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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